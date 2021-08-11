В Крыму начали активно сносить хибары украинских времен, «выросшие» в заповедниках

В Крыму продолжается работа над вопросом возвращения незаконно выделенных еще при Украине участков из заповедных территорий. Уже более 150 дел по земельным участкам и строениям на территории заповедника рассматриваются в судах — и это только по Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику.

Кроме того, активно идет мониторинг объявлений по продаже земельных участков на заповедных территориях. Об этом заявил директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин в ходе пресс-конференции «Заповедники Крыма: развитие и перспективы».

«Мы перехватываем инициативу, в том числе сейчас разместим перечень этих всех земельных участков на нашем официальном сайте — уже эта работа проводится и, думаю, что уже на следующей неделе они все там будут. И будем требовать, чтобы люди, которые покупают земельные участки в Крыму, посмотрели, не находится ли он на территории заповедника, потому что торгуют не землей — торгуют документами, причем документами еще украинскими», — сообщил Андрей Бородин.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

В некоторых случаях приходится действовать радикально. Например, в районе Фороса, где еще при Украине сгорело пограничное общежитие, и люди из-за отсутствие жилья просто поставили поблизости хибары, которые позже разрослись в серьезные постройки. Примечательно, что в них никто из тех офицеров не жил — они сдавались как туристические номера. Почти все эти постройки снесли за неделю.

«Больше года искали собственников, в буквальном смысле караулили их там. Они согласились, что это незаконные строения, в добровольном порядке сейчас сами этим займутся, будут разбирать и выносить», — рассказал Бородин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он отметил, что такие хижины и огороженные участки «всплывают» буквально каждую неделю. Все эти случаи рассматриваются в суде, чаще всего в пользу возвращения земельных участков заповеднику.

«Я уверяю и слушателей, и зрителей: мы однозначно отберем все участки, которые были выделены незаконно — это я вам просто гарантирую. Мы потратим на это время, пусть, нам потребуется на это 10 лет, 15, но мы однозначно их заберем. Я хочу, чтобы никто не питал на этот счет иллюзий, я сейчас обращаюсь даже не просто к слушателям, а к собственникам, которые наивно полагают, что могут из территории федерального ООПТ отрезать кусочек небольшой. Это 100% не пройдет», — пообещал директор «Заповедного Крыма».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в начале июля на полуострове одно за другим последовали увольнение главы администрации Сакского района Михаила Слободяника и задержание главы администрации Молочненского сельского поселения Дениса Плохих. К обоим чиновникам серьезные вопросы относительно выделения, продажи и застройки прибрежных территорий.