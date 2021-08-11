В Крыму только один заповедник имеет официально зарегистрированные границы

В Крыму официально зарегистрированные границы есть только у Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Об этом сообщил директор объединенной дирекции крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин в ходе пресс-конференции «Заповедники Крыма: развитие и перспективы».

«На сегодняшний день официально зарегистрированные границы у нас есть только по Ялтинскому горно-лесному, по остальным заповедникам в настоящее время проходят землеустроительные работы. В этом году они проводятся камерально, в следующем году они будут уже оформляться, то есть мы получим, грубо говоря, установленные границы и поставим их на кадастр — поставим на кадастр до конца этого года, а в следующем уже дооформим, потому что есть конкретно поручение президента Владимира Путина, который сказал, что до конца текущего года все границы ООПТ должны встать официально на кадастр, поэтому мы активно занимаемся этой работой», — рассказал Андрей Бородин на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он объяснил, что охранная зона — это не особо охраняемая территория, она в большей степени служит буфером и, что важнее всего, дает полномочия государственным инспекторам составлять административные материалы, но и не исключает ведение хозяйственной деятельности — Бородин привел примеры, когда на территории охранных зон продолжают работать и фабрики, и заводы, и сельхоз угодья и фермеры, а также располагаются населенные пункты и охотничьи угодья, но в то же время статус охранной зоны позволяет осуществлять контроль нарушений природоохранного законодательства.

Бородин отметил, что создание охранной зоны и ее границы должны быть согласованы с администрацией региона. Он также добавил, что в случае с Казантипским и Опукским заповедником это не должно составить труда.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о трех уникальных природных территориях в одном месте в Крыму. Корреспонденту удалось побывать в заповеднике закрытого типа «Лебяжьи острова» и узнать несколько интересных фактов.