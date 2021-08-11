Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 14:23
14:22
Политика
«Правозащитник с большой буквы»: Малькевич поддержал Шугалея после регистрации в ЗакС
14:20
Весь мир
ФАН разоблачит псевдорасследование BBC о Ливии
14:20
Политика
Лавров обсудил со своим японским коллегой мирный договор между Москвой и Токио
14:18
Экономика
В России ожидается резкое падение цен на смартфоны Xiaomi
14:17
Общество
«Преданный своему городу человек»: певица Лазарева поддержала Буланову после решения ТИК
14:16
Общество
Уровень воды в реке Амур достиг рекордных значений
14:16
Происшествия
Задолженность по зарплате обернулась для главы организации на Кубани уголовным делом
14:12
Армия
Шойгу призвал защищать от посягательств национальные символы России
14:07
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после жалоб петербуржцев на шум от самолетов
14:06
Общество
Эфир: От каких угроз надо спасать российских детей и подростков
Все новости

Глава Севастополя отчитался перед Путиным о запасах воды в городе

  /   Обновлено: 11 августа 2021 13:51
Общество
Глава Севастополя отчитался перед Путиным о запасах воды в городе
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Севастополь, 11 августа. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о водоснабжении города.

По словам Развожаева, о проблемах с водой можно забыть до конца следующего года. Губернатор отметил, что водохранилища достаточно наполнены. В городе также производится необходимый ремонт труб, а также разработка и бурение скважин.

Жители Севастополя ранее рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве. Изначально многие с осторожностью отнеслись к приехавшему руководителю, однако он смог доказать свою эффективность в управлении городом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Севастополя отчитался перед Путиным о запасах воды в городе
путин крым севастополь вода развожаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru