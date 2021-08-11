Глава Севастополя отчитался перед Путиным о запасах воды в городе

Севастополь, 11 августа. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о водоснабжении города.

По словам Развожаева, о проблемах с водой можно забыть до конца следующего года. Губернатор отметил, что водохранилища достаточно наполнены. В городе также производится необходимый ремонт труб, а также разработка и бурение скважин.

Жители Севастополя ранее рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве. Изначально многие с осторожностью отнеслись к приехавшему руководителю, однако он смог доказать свою эффективность в управлении городом.