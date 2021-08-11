Никто не хочет брать ответственность: детские площадки в Крыму не имеют техпаспортов

После воссоединения Крыма с Россией на полуострове начали благоустраивать города: строить и ремонтировать дороги, детские площадки, открывать новые парки и скверы.

Жители многоквартирных домов радовались появлению ярких обустроенных уголков, но спустя некоторое время встал вопрос безопасности: кто следит за состоянием площадок, из каких материалов они сделаны, имеют ли они технологические паспорта и тому подобное. Эксперты обсудили все эти вопросы и попробовали дать на них ответы в эфире ток-шоу «На грани».

Пресс-служба Калининского района /

Сейчас в муниципалитетах стало появляться много детских площадок. Если раньше к ним не предъявлялось никаких особых требований, то сегодня все наоборот. В конце декабря этого года в силу вступит еще и технический регламент, который все требования рекомендательного характера сделает обязательными.

«Технический регламент 42 ЕАЭС полностью регламентирует то, как должны устанавливаться, эксплуатироваться, ремонтироваться, обслуживаться детские площадки. В нем четко прописан каждый норматив, там предъявляются уже жесткие требования не только к тем, кто устанавливает, но и к тем, кто заказывает эти площадки, то есть к заказчикам. По всем ГОСТам, которые прописаны в этом техническом регламенте, ситуацию в конце декабря мы можем получить такую (если не приведем, не сертифицируем, не получим технические паспорта на все наши площадки, которые у нас стоят в муниципалитетах), что все площадки, которые не отвечают техническому регламенту и всем его правилам, подлежат либо демонтажу, либо замене», — сообщила член общественной палаты Республики Крым Ольга Безугловец.

Она также отметила, что во время круглого стола, организованного общественной палатой по данному вопросу, было принято решение о проведении большого всекрымского мониторинга состояния детских площадках. Его итоги будут известны в начале сентября. После эксперты обсудят, как можно решить существующие проблемы.

Пресс-служба Калининского района /

Основная проблема заключается в том, что никто не хочет брать ответственность за детские площадки. Как отметил депутат Симферопольского городского совета Вячеслав Кондратьев, это происходит потому, что спустя два-три года площадка уже требует ремонта, из-за этого цена обслуживания увеличивается.

Чтобы избежать таких проблем, при установке новых площадок необходимо грамотно оформлять документы и качественно выполнять работы по установке. Как считает руководитель крымского регионального отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко, установка детских площадок — целая наука, которая требует профессионального подхода экспертов.

«Нет никаких экспертов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров в Крыму. Это должны быть независимые от чиновников эксперты, которые будут устанавливать профессиональные и качественные площадки», — отмечает она.

Примечательно и то, что практически все установленные на данный момент объекты не имеют технических паспортов. Как заявил заместитель директора ООО «Центр безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок» Александр Тен, из тысячи крымских площадок, с которыми сталкивалась организация, ни у одной не было этого документа. По его словам, это говорит о том, что эксплуатанты не хотят брать на себя дополнительную ответственность.

Александр Тен также упомянул новый парк в Севастополе, в котором, несмотря на дорогое иностранное оборудование, детские и спортивные площадки иногда находятся не в лучшем состоянии из-за отсутствия надлежащего обслуживания. Напомним, ранее ФАН узнал, насколько безопасен парк «Учкуевка», открывшийся в декабре 2019 года.