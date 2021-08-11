Сергей Лавров впервые за семь лет посетит Крым с официальным визитом

Симферополь, 11 августа. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров впервые выступит в Крыму перед гостями арт-кластера «Таврида», который находится под Судаком. Выступление министра запланировано на 12 августа, он встретится с деятелями искусства и культуры из более 65 регионов страны.

Присутствовать на встрече он будет лично, а не онлайн, подтвердили ФАН представители арт-кластера «Таврида». В конце мероприятия будет проведен брифинг для представителей СМИ, трансляция выступления Лаврова будет транслироваться на сайте МИД РФ.

Известно, что ранее Сергей Лавров только отдыхал в Республике Крым, но не приезжал на полуостров с официальным визитом после 2014 года. Так, например, в 2019 году он посетил город-герой Севастополь.

Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За эти годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака.

Ранее ФАН сообщал, что боксер из Симферополя привез первую олимпийскую награду в российской истории Крыма. Спортсмен уже вернулся в крымскую столицу, где его тепло встретили земляки.