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Туристы рассказали, как псевдоэкскурсовод в Крыму бросил их в горах
Общество
Туристы рассказали, как псевдоэкскурсовод в Крыму бросил их в горах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Походы с экскурсоводами из социальных сетей в Крыму могут быть опасными. Никакой ответственности за группу такой «специалист» не несет. А подобных на полуострове встречается много. Обычно они рекламируют свои услуги в социальных сетях, там же набирают группы, кроме того, часто меняют мобильные номера и аккаунты.

Турист из Москвы тоже собирался приятно и с пользой провести время в живописных горах, но был вынужден добираться в отель на попутке. Как и почему псевдоэкскурсоводы обманывают клиентов, разобрался корреспондент ФАН.

Михаил Зыгунов, житель Москвы, приехал в Крым на десять дней. Отдых решил спланировать на месте, заранее забронировал только гостиницу. Несколько дней он провел на пляже, а после того, как загорать надоело, решил отправиться осматривать окрестности. Для этого нашел в социальных сетях страницу местного гида, который обещал увлекательную и познавательную экскурсию по крымским горам.

«Мы просто созвонились по указанному номеру, он назвал место и время старта, вместе со мной была еще пара из Донецка и женщина из Перми. Маршрут предполагался несложный, но с интересными рассказами о легендах Крыма, также он обещал показать лучшие площадки для фото, на следующий день мы встретились и начали наш поход», — рассказал ФАН Михаил Зыгунов.

Турист рассказал, как псевдоэкскурсовод в Крыму провел их в горы и сбежал
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Мужчина отметил, было очень жарко, людей не предупредили, что с собой нужно брать большой запас воды — вскоре она закончилась. Никаких ручьев по дороге не встречалось, люди изнывали от жажды и зноя. В какой-то момент от группы отстала женщина.

«Я увидел, что ее нет, вернулся и нашел ее без сознания. Начал звать на помощь, ребята прибежали, а экскурсовод, увидев ее на земле, просто сбежал от нас. Мы оказались в ужасном состоянии: воды не было, женщина без чувств, не было и мобильной связи, мы не знали, куда звонить и что делать. Просто каким-то чудом через несколько минут она открыла глаза», — поделился турист из Москвы.

Далее группа решила разделиться: пара из Донецка пошла вниз, чтобы позвать на помощь, а Зыгунов остался с женщиной, которая плохо себя чувствовала. Они прождали более четырех часов. Спускаться им помогали местные жители.

«Это я потом, когда спустился, погуглил и понял, что нужно было звать на помощь МЧС, что наш маршрут должен был быть зарегистрирован, и когда мы бы не сообщили о том, что вернулись, за нами пошла бы группа спасателей. Но это все должен делать организатор тура — наш от нас позорно бежал. Но уже когда я сидел в автобусе, чтобы ехать в аэропорт, я снова увидел его на вокзале с новой группой туристов», — добавил москвич.

Турист рассказал, как псевдоэкскурсовод в Крыму провел их в горы и сбежал
Федеральное агентство новостей  / Александр Талызин

Случаи, когда тургруппы могут оказаться в опасности из-за неопытных специалистов, сложно отследить. Людям в данном случае рекомендуют действовать очень просто: обращаться за услугам только к официальным туроператорам. Это должно быть юрлицо с лицензией на право деятельности, которую легко найти в поисковике.

«В Крыму нет единого реестра или сертификации экскурсоводов. Поэтому туристам важно самим ответственно отнестись к организации своего отдыха. Хорошо, если такой «специалист» просто расскажет вам недостоверные факты, могут случаться и такие ситуации, где группа из-за неподготовленности экскурсовода может оказаться в опасности», — рассказала ФАН организатор туров по Крыму Елена Мальнева.

Напомним, ранее туристы раскрыли тайну, чем их так привлекает отдых на Азовском море в Крыму. Тем временем местные жители рассказали об одном качестве приезжающих, которое их раздражает.

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