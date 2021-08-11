Глава Крыма назвал «ересью» информацию от противников вакцинации

Симферополь, 11 августа. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей полуострова не обращать внимание на информацию, которую распространяют противники вакцинации от COVID-19.

По словам главы республики, он сам прошел процедуру вакцинации, как и большинство его коллег в республиканских и федеральных органах власти. Никто бы не допустил применения препаратов, которые негативно влияют на здоровье россиян.

«Все, что пишут против вакцины – обращений масса поступает от различных общественных организаций – полная ересь. Нет никакого понимания», — заявил Аксенов.

Он напомнил, что те, кто привился от коронавируса, в меньшей мере подвержены заболеванию. Те, кто заражается после вакцинации, переносят инфекцию достаточно легко.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее призвал не пренебрегать полным курсом вакцинации от коронавируса. Две прививки помогут снизить риск развития осложнений.