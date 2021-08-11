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Боксер из Симферополя привез первую олимпийскую награду в российской истории Крыма
Общество
Боксер из Симферополя привез первую олимпийскую награду в российской истории Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Александр Лисиченко

Боксер, бронзовый призер Олимпийских игр Глеб Бакши вернулся из Токио домой, в Крым. Медаль, завоеванная им, стала первой олимпийской наградой в российской истории полуострова. В последний раз такую серьезную награду крымские спортсмены привозили в регион еще во времена Украины, в 2012 году: тогда олимпийское золото завоевал другой боксер — Александр Усик. Корреспондент ФАН встретил Глеба Бакши в аэропорту. 

Рейс Москва — Симферополь совершил посадку в 21:05. В холле аэропорта уже выстроились десятки журналистов, спортсменов и руководителей спортивных организаций. Томительное ожидание продлилось еще около получаса, пока на выходе из терминала не показался знакомый всем силуэт. Лицо скрывали панама и маска, но в руке — та самая медаль из Токио.

Боксер из Симферополя привез первую олимпийскую награду в российский истории Крыма
Федеральное агентство новостей  / Александр Лисиченко

На родной земле боксера встречают пышным караваем. Через секунду в объятия спортсмена бросается возлюбленная олимпийца, наблюдавшая все это время за его боями по телевизору. Спешит поздравить своего воспитанника и тренер олимпийского призера Иван Карандей. Именно ему Глеб передает свою медаль как награду за семь лет упорного совместного труда.

«Конечно, я очень рад за него. Призер Олимпийских игр — это очень достойное звание. Конечно, нам хотелось бы видеть его чемпионом, но даже о бронзе Олимпиады многим спортсменам и мечтать не приходится. Эта медаль — это плод долгой и упорной работы. Глеб — очень талантливый спортсмен, но его главная сила — это его трудолюбие и ответственность», — рассказал ФАН тренер Глеба Бакши Иван Карандей.

Боксер из Симферополя привез первую олимпийскую награду в российский истории Крыма
Федеральное агентство новостей  / Александр Лисиченко

Поздравляют Бакши и спортивные чиновники: руководитель Федерации бокса Крыма Сергей Воронков, первые лица министерства спорта республики, министр Ольга Торубарова и ее первый заместитель Сергей Гниздыло.

«Любое спортивное достижение — это достижение целой команды, даже если это достижение считается личным. Ведь сам по себе боксер не сможет выйти на высокий уровень. Со спортсменом работает тренер, который его готовит. Работу тренеров организовывает спортивная федерация. Работу федераций, в свою очередь, курирует профильное министерство. Федерация бокса на сегодняшний день — одна из лучших в Крыму по достижениям. И это, я считаю, результат нашей совместной командной работы», — подчеркнула в комментарии ФАН министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Большую же часть времени Глебу Бакши пришлось посвятить журналистам. Сначала — импровизированный брифинг. Затем — интервью для каждого из телеканалов отдельно. Каждый раз это общение сопровождается фотосессиями. Сам же спортсмен признается: хочет выспаться и съездить на море. Завершилась встреча бронзового призера раздачей многочисленных автографов и фотосессиями.

Ранее ФАН рассказывал, что олимпийский тренер Илья Пак предсказал рост популярности тхэквондо после успеха на ОИ-2020. Он считает, что взятые тхэквондистами олимпийские медали помогут этому виду спорта стать еще популярнее.

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россия крым олимпийские игры бокс токио олимпиада-2020
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