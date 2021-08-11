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Взявший бронзу на Олимпиаде крымчанин рассказал ФАН о впечатлениях от Игр
Общество
Взявший бронзу на Олимпиаде крымчанин рассказал ФАН о впечатлениях от Игр
Федеральное агентство новостей  /  Александр Лисиченко

Накануне, 10 августа, в симферопольском аэропорту им. Айвазовского торжественно встретили боксера Глеба Бакши. В этом году он принес бронзу России на Олимпийских играх.

Огромное количество крымчан специально прибыли в терминал, чтобы поприветствовать земляка, который представлял страну на Олимпиаде. Аплодисменты не смолкали несколько минут. Крымчане выкрикивали поздравления, юные жители Симферополя в народных костюмах по старой русской традиции угощали Бакши караваем.

Спортсмен поделился с корреспондентом ФАН впечатлениями об Олимпиаде.

«Это была особенная Олимпиада для нас для всех: как для зрителей, так и для спортсменов. Но мы справились, мы здесь, это самое главное», — поделился Бакши.

Напомним, что в полуфинальном поединке Бакши уступил победу представителю Бразилии Эберту Соузу. Но, по всей видимости, это никак не отразилось на настрое крымчанина.

«Конечно, как любой спортсмен я ехал за золотой медалью. Так сложились обстоятельства, что приехал с бронзой, но она тоже очень тяжелая, поверьте», — сказал призер.

На Олимпиаде, говорит он, все соперники были сильными, бои — трудными. Спортсмену приходилось зубами цепляться за победу. Также боксер отметил, что чувствовал поддержку родных и болельщиков из Крыма — он получал звонки и сообщения, что подбадривало его и давало сил идти вперед. Даже несмотря на то, что в этом году сборная России выступала под флагом Олимпийского комитета РФ, это не помешало спортсменам идти к победе, отметил Бакши.

«Нам было трудно. Мы участвовали в Олимпиаде, нас лишили флага, но даже такие моменты нас сплотили и сделали настоящей командой. Теперь я знаю, что такое олимпийская семья», — поделился Бакши.

Спортсмен отмечает, что сейчас его главная мечта — выспаться. А вот примет ли он участие в следующей Олимпиаде — пока неясно. По словам боксера, участие в следующих Играх ему необходимо обсудить с командой и только потом принять окончательное решение.

Взявший бронзу на Олимпиаде крымчанин рассказал ФАН о впечатлениях от игр
Федеральное агентство новостей  / Александр Лисиченко

«Огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. Сейчас, когда все закончилось, я хочу просто отдохнуть. В первую очередь выспаться, а потом съездить на море. Я в этом году еще не купался. [Хочу] побыть с родными какое-то время, а затем начинать подготовку к следующим соревнованиям», — поделился планами Глеб Бакши.

Ранее ФАН рассказывал, что западные страны во время Олимпийских игр сделали все для того, чтобы Россия уехала из Токио с позором, но этого не случилось. Запад ожидал, что российские спортсмены капитулируют, но они под музыку композитора Петра Чайковского сделали невозможное возможным.

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крым олимпиада-2020 глеб бакши
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