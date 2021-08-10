Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши

В аэропорту Симферополя торжественно встретили бронзового призера Олимпийских игр в Токио, крымского боксера Глеба Бакши. Вечером во вторник он приземлился в Симферопольском аэропорту им. Айвазовского. Встретить чемпиона собралось огромное количество людей. Приветствовали Глеба родные, близкие и поклонники криками, аплодисментами и российскими флагами.

Федеральное агентство новостей / Артемина Екатерина

Одними из первых спортсмена поздравили с медалью министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и президент Федерации бокса РК Сергей Воронков. Долгое время не утихали аплодисменты, для Крымчан стала большой радостью эта победа.

Отметим, российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио во время боя 5 августа. Спортсмен в полуфинале уступил представителю Бразилии Эберту Соузе. Бразилец одержал победу в схватке со счетом 4:1 и уверенно вышел в финал.