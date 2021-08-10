Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 23:07
23:00
Политика
Надежда на Россию: как оставленному в огне Афганистану выбраться из хаоса
22:56
Политика
Украинскую олимпийскую чемпионку назвали на родине «биологическим мусором»
22:55
Экономика
Минэнерго объяснило влияние демпфера на цену бензина в России
22:55
Общество
Следственный комитет РФ «вернул» потерпевшим 37,7 млрд рублей в 2021 году
22:25
Спорт
Олимпийский тренер Пак предсказал рост популярности тхэквондо после успеха на ОИ-2020
22:23
Происшествия
Жертвами взрыва в больнице Владикавказа стали девять человек
22:18
Общество
Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши
22:00
Спорт
Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
21:42
Общество
Шоумен Зверев призвал допустить Буланову до выборов в ЗакС Петербурга
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
Все новости

Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши
Общество
Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Артемина

В аэропорту Симферополя торжественно встретили бронзового призера Олимпийских игр в Токио, крымского боксера Глеба Бакши. Вечером во вторник он приземлился в Симферопольском аэропорту им. Айвазовского. Встретить чемпиона собралось огромное количество людей. Приветствовали Глеба родные, близкие и поклонники криками, аплодисментами и российскими флагами.

Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши
Федеральное агентство новостей  / Артемина Екатерина

Одними из первых спортсмена поздравили с медалью министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова и президент Федерации бокса РК Сергей Воронков. Долгое время не утихали аплодисменты, для Крымчан стала большой радостью эта победа.

Отметим, российский боксер Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио во время боя 5 августа. Спортсмен в полуфинале уступил представителю Бразилии Эберту Соузе. Бразилец одержал победу в схватке со счетом 4:1 и уверенно вышел в финал. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши
крым глеб бакши
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru