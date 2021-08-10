Правоохранители раскрыли схему хищения квартир у пенсионеров в Севастополе

Севастополь, 10 августа. Силовики задержали двух фигурантов дела о хищении квартир у пенсионеров в Севастополе. Среди них оказались два сотрудника полиции.

Злоумышленники обвиняются в превышении служебных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководства СК РФ.

По данным следствия, летом 2019 года два сотрудника полиции совместно с несколькими сообщниками организовали схему хищения чужого недвижимого имущества. Госслужащие собирали информацию про пенсионеров или людей с психическими расстройствами, которые не могли понять, что в их отношении совершается преступление.

Остальные «обрабатывали» пожилых граждан. Они вводили их в заблуждение для получения доверенности, после чего продавали их недвижимость и занимались процедурой госрегистрации права собственности.

Ранее злоумышленники принялись создавать дубликаты SIM-карт своих жертв и выводить их деньги через мобильное приложение, сообщала Deita.