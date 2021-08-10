«Небесная канцелярия» капитально решила вопрос с длительной засухой в Крыму

Ситуация с водным кризисом в Республике Крым решилась, по сути, сама собой — проливные дожди в июне, а также выпадение большого количества осадков в последующий период наполнили водохранилища полуострова. Только в июне осадки пополнили местные источники почти на 52 млн кубометров, в июле — на 10 млн кубометров. По состоянию на первое августа суммарный объем запасов воды в водохранилищах РК составил более 130 млн кубометров.

Ранее эксперты, а также местные жители переживали, что до конца года вообще может не быть осадков из-за засушливого лета и цикла, который переживал Крым последние годы, однако погода выручила полуостров обильными дождями. Правда, они привели к подтоплению части городов и районов Крыма, но с последствиями наводнений уже практически полностью разобрались, передает корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вместе с тем глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму будут построены два дополнительных наливных водохранилища — на территории Симферополя на 15 млн кубометров и Алушты — на 8 млн кубометров. Сейчас идет технико-экономическое обоснование этих проектов. Это должно обеспечить стабильную подачу воды населению в будущем, даже в засушливые периоды.

«В Ялте будет опреснительная установка, там дополнительных источников воды нет, дальше посмотрим, как будет развиваться динамика по Симферополю. Еще нет окончательного заключения по качеству воды под Азовским морем, от этого зависят соответствующие технические решения. Пока ситуация с водой стабилизировалась», — констатировал Аксенов.

Также он заявил, что даже при условии полного отсутствия осадков, как это было в предыдущие годы, проблемные ситуации с водой на полуострове не возникнут. Глава Крыма добавил, что в этом году на план ликвидации утечек в водосетях заложено 1,4 млрд рублей, благодаря этому только в крымской столице удается ежедневно экономить более 25 тысяч кубометров воды в сутки.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым /

Специалисты отмечают, что Симферопольское и Алуштинское водохранилища до сих пор находятся в аутсайдерах по наполнению, однако другие источники это компенсируют, в том числе артезианские скважины. По оценке ученых, даже если сейчас полностью прекратятся осадки, то запасов водных ресурсов полуострову хватит почти на целый год, если их рационально использовать.

При этом в будущем, когда будут устранены основные утечки в водных сетях, которые достигают 50% и более, жители Крыма больше не будут испытывать нехватку воды, тем более скоро ее начнут добывать и со дна Азовского моря. Соответственно, загрязненная днепровская вода, которая ранее шла с территории Украины через Северо-Крымский канал, теперь полуострову не нужна, и Киеву больше нечем шантажировать Крым.

«Сейчас с водой вообще нет перебоев. Зима была непростой, я боялась, что к лету мы вообще без воды останемся, но сейчас уже все хорошо. Небесная канцелярия, как говорится, постаралась. Теперь переживать не будем», — сказала ФАН Валентина Вахрушева из Ялты.

«Мы сегодня постепенно меняем старые гнилые трубы, которые лежат тут уже по 50-60 лет. Их не меняли в городе еще со времен СССР. Они ржавые, некоторые заросли внутри так, что местами происходят прорывы, потому что вода через те проемы не проходит. Очень много денег выделяется на эти работы, мы тоже работаем как можем», — поделился с ФАН симферополец Николай, сотрудник коммунальной службы.

Ранее ФАН сообщал, что крымчане резко ответили на слова вице-премьера Украины о «возвращении» полуострова. Жители Крыма считают, что в соседней стране обманывают людей тем, что Крым когда-то может вернуться под украинскую юрисдикцию, хотя все понимают, что это невозможно.