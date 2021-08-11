Новый закон «О тишине и покое граждан» продолжает вызывать недоумение у севастопольцев

В Севастополе местные жители выражают недовольство новым законом о тишине. Люди пребывают в недоумении и считают, что закон «О тишине и покое граждан» не доработан. Они убеждены, что этим документом уничтожается один из главных символов города — Приморский бульвар. Прогуливаясь по нему, уже многие годы жители и гости города могут насладиться выступлениями талантливых музыкантов.

«Время должно быть соответствующее, соответствующий звуковой контент, и, если это не вызывает массовых жалоб других наших граждан города, никто препятствовать этому не будет. То есть это не тотальный запрет. Но, еще раз хочу повторить, что тотального запрета на танцы, на музыку ни на Матросском, ни на Приморском бульварах никто не вводил. Сам очень люблю и уличных музыкантов послушать, а при возможности станцую с удовольствием», — прокомментировал ситуацию губернатор города Севастополя Михаил Развожаев в прямом эфире в Instagram от 5 августа.

Тем не менее, как отмечает депутат Законодательного собрания Севастополя от Партии пенсионеров, один из авторов данного законопроекта Елена Глотова, именно глава города внес поправки, касающиеся Матросского и Приморского бульваров — в первой версии законопроекта эти объекты не были включены в число особо защищаемых. Однако, она считает, что губернатор имел лишь благие намерения.

«Нельзя запрещать ни в коем случае эту жизнедеятельность, это оживление города, тем более что это настолько уникально. Вот эти люди, которые приезжают со всего Севастополя на эти танцы, — у меня слезы текут, когда я вижу этих бабушек в вечерних платьях и лица этих людей. Когда я в первый раз увидела, я поняла, что это, можно сказать, самое главное в городе», — рассказала член правления Совета по сохранению культурного наследия, исторической памяти и духа города Севастополя Екатерина Головерова в прямом эфире ток-шоу «На грани».

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

К тому же, как сообщает председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, в первом варианте законопроекта шум определялся как упругое звуковое колебание в воздушной среде в частотном диапазоне слышимости человека от 20 до 11 200 Гц. Она удивляется, что помешало законодателям оставить эту норму в законе, а не писать о субъективном восприятии звуков?

«Я считаю, что музыку нельзя запрещать. Когда начинаются запреты на музыку, на книги и на прочие вещи, тем более когда это связано с нашей традицией, потому что уже столетия на Приморском бульваре играют оркестры, звучит музыка. Наверное, это нужно упорядочить как-то, договориться, чтобы это было благородно, красиво, хорошо, всем нравилось, чтобы не было смешения звуков. Мне кажется, что надо его (закон. — Прим. ФАН), безусловно, пересмотреть», — считает певица, заслуженная артистка России Ольга Панкратова.

С этим согласен и депутат Ялтинского городского совета от КПРФ Андрей Кочеихин, он заявил, что любую деятельность такого характера необходимо регулировать, но не запрещать. Он также отметил, что в Ялте введение подобного закона не планируется.

Во время эфира на сайте программы было организовано голосование, где зрители могли ответить, что их раздражает больше. Голоса распределились следующим образом: строительный шум — 60%, громкая музыка из караоке — 26% и уличная музыка — всего 14%. Из этого можно сделать вывод, что закон должен быть направлен далеко не на уличных музыкантов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о конфликте, разгоревшемся между двумя уличными музыкантами на набережной Ялты, не поделившими место для выступления.