Ялтинец рассказал, как в Крыму при Украине процветал жестокий фотобизнес с животными

Фото с экзотическими и дикими животными — незаконный бизнес, однако это не останавливает ни самих «фотобизнесменов», ни людей, которые постоянно делают снимки с обезьянками, шиншиллами, орлами, таким образом спонсируя, по сути, живодерство.

В связи с обострившейся ситуацией в Республике Крым планируются рейды по пресечению деятельности таких бизнесменов уже на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК, а также призвали жителей и гостей Крыма не пользоваться подобными услугами и сообщать о таких случаях по номеру горячей линии (8 800 511 80 18).

«Также направлены запросы в администрации курортных городов с целью определения готовности временного содержания краснокнижных животных и количества выявленных незаконных фотоуслуг», — сказано в сообщении ведомства.

ТАСС / Наталия Федосенко

Корреспондент ФАН поговорил с Алексеем, жителем Ялты, который еще при Украине предлагал соответствующие фотоуслуги на набережной города. Он уже давно покинул этот бизнес, поскольку понял, как страдают животные во время такой изнурительной для них работы.

«Для меня тогда это был всего лишь легкий вид заработка, я был подростком и еще многое не понимал. Отработав один сезон, я больше не стал этим заниматься, хотя платили тогда достаточно хорошо. Вы даже не представляете, что такое в 40-градусную жару стоять с животными (орлами, совами, попугаями, обезьянами, шиншиллами), а в ночное время — с крашенными пищевыми красками в разные цвета голубями. Насколько это вредно, не знаю. Они быстро становятся вялыми, иногда даже агрессивными, а некоторые обезьяны были в памперсах, поэтому мы часто их заносили в специально оборудованную квартиру, где они содержались, чтобы те могли попить воды, поесть и охладиться. Когда их оставляли, то брали других животных — их собратьев, которые уже отдохнули. В целом к ним отношение было хорошее, потому что никто не хотел терять их, скажем так, товарный вид», — отметил собеседник издания.

ТАСС / Олег Богданов

По его словам, их точка на набережной, где предоставлялись незаконные услуги, находилась буквально в 200 метрах от отдела полиции, однако у владельцев этого бизнеса были особые договоренности.

Дело в том, что во время показательных рейдов им предварительно звонили, и они просто уходили на 10 минут в квартиру, после чего возвращались на рабочее место.

«Помню, как один раз ребят наших отправили с орлом и обезьяной в отдел полиции, чтобы какой-то их начальник сфоткался с животными. После чего те спокойно ушли, то есть все обо всем знали, и особо даже это никто не скрывал. Изменилась ли сейчас ситуация — не знаю, однако днем сейчас никто не стоит, но вечером все еще можно сделать фото с крашеными голубями и иногда с обезьянами», — сказал Алексей.

Он также добавил, что сфотографироваться с дикими животными можно рядом со смотровой площадкой у водопада Учан-Су. По наблюдениям местных жителей, там до сих пор работают те ребята с обезьянами, которые стояли с животными на набережной еще при Украине в 2009–2010 годах. Судя по всему, такой бизнес им все еще приносит доход.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что уличные музыканты устроили потасовку на набережной в Ялте. Артисты не поделили место, а также мешали друг другу своей музыкой.