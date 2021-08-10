Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 17:07
17:06
Политика
ВСУ обстреляли из минометов населенные пункты у линии фронта в ДНР
17:05
Общество
Инна Чурикова высоко оценила инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»
17:03
Происшествия
Следователи раскрыли убийство 20-летнего саратовчанина, совершенное 10 лет назад
17:02
Общество
В Генконсульстве РФ рассказали, из какого города в Хургаду прилетели первые туристы
17:02
Армия
Шойгу описал самую страшную внутреннюю угрозу в России
17:02
Происшествия
Меняйло поручил проверить все системы подачи кислорода в Северной Осетии
17:00
ФАН-ТВ
Следы шин от дрифта пытается стереть клининговая компания Киева
16:59
Общество
Соловьев предложил украинке Магучих спасение от травли на родине
16:57
Латинская Америка
Резня в Ирапуато: эксперт объяснил, как работают мексиканские наркокартели
16:57
Африка
Сомали и Кения укрепят региональную безопасность в борьбе с «Аш-Шабаб»
Все новости

Четырех членов банды вымогателей осудили в Севастополе

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:18
Происшествия
Четырех членов банды вымогателей осудили в Севастополе
Global Look Press  /  Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Севастополь, 10 августа. Ленинский районный суд Севастополя признал виновными четырех членов бандитской группировки. Они долгое время занимались вымогательствами у предпринимателей региона.

Преступниками оказались местные жители в возрасте от 30 до 60 лет. Они обвиняются по статьям о вымогательстве, насилии, грабеже, краже, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Установлено, что на протяжении девяти лет они насильственным путем присвоили себе имущество севастопольцев на сумму более 8 млн рублей. Преступные действия были пресечены сотрудниками уголовного розыска.

Суд приговорил трех виновных к семи и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Последнему был установлен срок в один год ограничения свободы.

Ранее присяжные признали виновным главаря преступной банды из 1990-х годов Сергея Захарова, сообщал сайт 360tv.ru. Его обвинили в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Четырех членов банды вымогателей осудили в Севастополе
суд преступники вымогатели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru