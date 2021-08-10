Четырех членов банды вымогателей осудили в Севастополе

Севастополь, 10 августа. Ленинский районный суд Севастополя признал виновными четырех членов бандитской группировки. Они долгое время занимались вымогательствами у предпринимателей региона.

Преступниками оказались местные жители в возрасте от 30 до 60 лет. Они обвиняются по статьям о вымогательстве, насилии, грабеже, краже, незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Установлено, что на протяжении девяти лет они насильственным путем присвоили себе имущество севастопольцев на сумму более 8 млн рублей. Преступные действия были пресечены сотрудниками уголовного розыска.

Суд приговорил трех виновных к семи и девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Последнему был установлен срок в один год ограничения свободы.

Ранее присяжные признали виновным главаря преступной банды из 1990-х годов Сергея Захарова, сообщал сайт 360tv.ru. Его обвинили в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия.