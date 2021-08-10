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Силовики пресекли деятельность ячейки свидетелей Иеговы в Крыму

  /   Обновлено: 10 августа 2021 16:02
Происшествия
Силовики пресекли деятельность ячейки свидетелей Иеговы в Крыму
РУФСБ России по Архангельской области

Симферополь, 10 августа. Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию членов запрещенной в РФ организации «Общество свидетелей Иеговы»1 на полуострове.

Силовики организовали мероприятия, направленные на поимку экстремистов, в городе Армянске. В ходе спецоперации сотрудники ФСБ задержали двух человек. Они занимались вербовкой новых членов сообщества. Кроме того, члены организации пропагандировали ее радикальные идеи в городе.

Злоумышленники общались через различные устройства сети Интернет. В отношении задержанных горожан возбуждены уголовные дела. За совершенные правонарушения им грозит до шести лет лишения свободы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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крым фсб свидетели иеговы
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