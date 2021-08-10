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В АТОР рассказали, каким может стать бархатный сезон в Крыму

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:04
Общество
В АТОР рассказали, каким может стать бархатный сезон в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Симферополь, 10 августа. Летний сезон 2021 года стал для Республики Крым самым успешным за последние несколько лет, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, туроператоры рассчитывают на высокие продажи и в бархатный сезон. Однако это станет возможным в том случае, если власти региона не станут ужесточать антиковидные ограничения.

«Продажи Крыма на бархатный сезон зависят от того, будут ли введены более строгие антиковидные ограничения, чем действующие сейчас, а также от погоды», — подчеркнула Ломидзе.

Согласно данным туроператоров, некоторые туристы в августе выбрали Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю. В частности, причиной послужило введение с 1 августа жестких требований к заселению в отели и гостиницы.

С начала года в Республике Крым отдохнуло более 5 млн туристов. Корреспондент ФАН ранее выяснил у жителей курортных городов, что именно им больше всего не нравится во время туристического сезона.

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