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Постпред РК при президенте оценил намерение Абхазии признать Крым за 24 часа
Общество
Постпред РК при президенте оценил намерение Абхазии признать Крым за 24 часа
Новостное агентство «Харьков».  /  Евгения Авраменко

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов прокомментировал заявление лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакобы о том, что республика готова признать Крым частью Российской Федерации, для юридической процедуры нет никаких преград. Вместе с тем он добавил, что представители его партии готовы обратиться к российским властям с просьбой инициировать этот процесс.

«Я думаю, давно можно было бы признать. Признают, а как иначе? Может быть, мы привыкли ждать рекомендаций из России. Может, там говорят подождать, есть какие-то соображения дипломатические, политические. Я считаю, никаких препон быть не должно. Что для этого нужно? Принять решение и все. <…> За 24 часа это можно решить», — сказал Якуб Лакоба в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Мурадов отреагировал на заявление, что Абхазия может признать Крым за 24 часа
pixabay.com  / user:1966666

В разговоре с корреспондентом ФАН вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что отношения между Крымом и Абхазией установлены давно.

«Подписаны соглашения между Республикой Крым как субъектом Российской Федерации и Республикой Абхазия о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Мы каждый год проводим заседания наших межправительственных групп, которые следят и контролируют реализацию плана мероприятий по различным направлениям нашего сотрудничества.

Каких-то актов признания в отношении Крыма не требуется, потому что полуостров — не отдельное государство. Это государства признают или не признают, а мы — субъект РФ.

Раз с нами подписывают официальные документы, значит, юридическое признание давно состоялось», — заявил собеседник издания.

Мурадов отреагировал на заявление, что Абхазия может признать Крым за 24 часа
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Мурадов отметил, что в информационном пространстве по поводу сотрудничества Крыма и Абхазии могут говорить что угодно, однако на подобные вещи серьезные политические круги внимания не обращают, поскольку реагировать на всякие скандалы и небылицы — не вопросы для государственного руководства.

«Честно говоря, я негативных публикаций на этот счет не видел, все только позитивное. У нас с Абхазией добрые и теплые отношения. Более того, у них есть «Лига друзей Абхазии», а у нас — Международная ассоциация «Друзья Крыма». Даже наши друзья друг с другом дружат, они в тесной связке действуют в международных вопросах.

Все это связано с усилиями России по объединению народов, и если народ Крыма сказал, что хочет быть частью Российской Федерации, он этого добился, конечно, с согласия руководства РФ. И Абхазия сказала: «Поддержите нас, мы ваши друзья, чтобы нам наконец-то предоставили независимость», — подчеркнул вице-премьер правительства Крыма.

По его словам, Россия поддержала друзей, это консолидация и сплочение всего дружественного пространства, которое исторически всегда было, есть и будет вместе с РФ и является частью общей системы и цивилизации.

Ранее ФАН сообщал, что Наталья Поклонская пригласила Александра Лукашенко посмотреть, как живут крымчане, в ответ на рассуждения президента Белоруссии о признании полуострова.

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россия крым абхазия мурадов
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