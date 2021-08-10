Украинский круизный теплоход «Принцесса Днепра» заметили в Керчи

Многопалубный корабль заметил накануне житель Керчи Владимир Мордунов в акватории города. Он сделал фотографии корабля и поделился ими в социальных сетях. По его словам, судно направлялось в сторону порта Кавказ.

Пользователи в комментариях опознали судно. Им оказался украинский круизный теплоход «Принцесса Днепра». Как выяснилось, теплоход был продан. По данным трекеров, лайнер действительно взял курс на российский порт Кавказ в Керченском проливе.

Теплоход «Принцесса Днепра» ранее носил название «Евгений Вучетич» и совершал круизы по Днепру и Черному морю. Судно было построено в середине 1970-х годов в ГДР. После 1991 года его поставили на прикол в районе Метромоста в Киеве и постепенно разбирали на запчасти для других теплоходов.

В начале 2000-х годов «Укрречфлот» сдал «Вучетича» в долгосрочную аренду компании «Червона Рута», которая провела его модернизацию и переименовала в «Принцессу Днепра». С 2003 года обновленный теплоход возил туристов по Днепру, Дунаю, а также Черному морю.

Компания «Червона Рута» ранее также владела другим четырехпалубником — «Генералом Ватутиным». В 2017 году это судно было продано и ушло в Россию, где и сегодня совершает речные круизы, называясь «Лебединое озеро». Теперь пришла очередь «Принцессе Днепра» поменять флаги.

«Все продали голодранцы «чудовой краины». Даже принцессу свою», — прокомментировал сделку в Сети крымчанин Евгений Астахов.

Для жителей Крыма очевидно, что Российская Федерация все еще остается одним из ключевых торговых партнеров Украины. И эта ситуация сохраняется несмотря на санкции, которые с 2015 года неоднократно вводил СНБО Украины против российских компаний.

«Торговые отношения были крепче политических. Только почему при этом правители Украины делают вид, что не имеют никаких отношений с Россией? Как надоело это лицемерие», — прокомментировал ФАН крымчанин Сергей Мильнев.

Ранее ФАН сообщал, как отреагировали крымчане на условие Александра Лукашенко, согласно которому он признает Крым российским.