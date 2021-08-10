Уличные музыканты устроили потасовку на набережной в Ялте

В Ялте на набережной разгорелся конфликт между двумя музыкантами: мужчины не поделили место для выступления. Каждый из них отстаивал право выступать у часовни Новомучеников и Исповедников Российских, и ни один не хотел уступить, несмотря на то, что набережная в городе протянулась почти на два километра. Очевидцы запечатлели скандал на видео. Одним из участников конфликта оказался музыкант из Израиля Ронен, который выступает в городе уже порядка десяти лет.

«Ты не будешь здесь играть», — твердит один музыкант, угрожая другому тем, что заберет его технику.

«Иди отсюда, пока не поздно», — парирует оппонент.

Конфликт длился около часа. Очевидцы убеждены, что ни у одного из двух музыкантов нет никаких разрешительных документов. После таких инцидентов неудивительно, что глава Крыма Сергей Аксенов не поддержал инициативу главы администрации Ялты Янины Павленко оставить уличных музыкантов на набережной курортной столицы, по крайней мере, на время действия коронавирусных ограничений.

«Я ничего против не имею, но вопрос в том, что собирается толпа. Это тоже неправильно. Все без масок, не соблюдаем дистанцию», — сообщил Аксенов ранее на заседании оперативного штаба.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Тем не менее депутат Ялтинского городского совета от КПРФ Андрей Кочеихин в эфире ток-шоу «На грани» заявил, что в Ялте не рассматривается вопрос введения закона о тишине, как в Севастополе в отношении выступлений уличных артистов на набережной.

«Для курортного города такая постановка просто неприемлема. В любом случае любую деятельность такого характера надо регламентировать, в этом плане необходимо навести порядок — нельзя, чтобы все, кто хочет, музицировали, где хотят, но можно отвести специальные места. Просто к этому надо подойти грамотно», — сообщил Кочеихин.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как артисты на набережных Ялты и Севастополя восхищают туристов своим талантом — крымчане и гости полуострова не перестают удивляться современным молодым людям, которые знойными летними вечерами радуют прохожих своим творчеством.