Сейсмолог Вольфман рассказал, опасно ли произошедшее у берегов Крыма землетрясение

Симферополь, 10 августа. Недалеко от побережья Крыма, на глубине 10 километров в акватории Черного моря, произошло землетрясение. Кандидат геолого-минералогических наук, директор института сейсмологии и геодинамики КФУ Юрий Вольфман рассказал ФАН, насколько оно может быть опасно для полуострова.

Магнитуда толчков составила 3,4. По мнению эксперта, для полуострова и близлежащих районов подобные происшествия не редкость. Однако это не повод терять бдительность.

«Такого формата землетрясения угрозы не представляют, но, вообще, мы находимся в сейсмоопасном регионе, поэтому нам надо всегда быть наготове», — отметил Вольфман.

Он подчеркнул, что подобные явления в акватории Черного моря не редкость, поэтому крымчанам не о чем беспокоиться. В последний раз подводные землетрясения наблюдались недалеко от Крыма в июне, а до этого — в ночь на 12 января 2021 года. Тогда жители Ялты и близлежащих населенных пунктов сообщили о серии подземных толчков в соцсетях. Толчки ощущались и в поселке Ореанда и других населенных пунктах — в Никите, Массандре и в районе Стройгородка.

Ранее очевидцы сообщили о цунами в районе Аляски, вызванном сильным землетрясением магнитудой 8,1. Незадолго до этого Центр по предупреждению о цунами в США (NWS) объявил угрозу стихийного бедствия к юго-востоку от поселения Чигник.