Артиллерийскую бухту в Севастополе ожидают масштабные изменения после реконструкции

Глобальная реконструкция территории Артиллерийской бухты в Севастополе планируется осенью текущего года. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Готовимся к реконструкции Артбухты, завершаем проектирование. Сделаем так же, как делали на Большой Морской: будет наблюдательный совет, презентуем концепцию, обсудим ее перед тем, как начнем работы. Хочется начать уже этой осенью», — сказал глава города.

Навести порядок в историческом центре города впервые намеревались в 2018 году. Тогда на проектно-изыскательские работы выделялось 20 млн рублей. В это же время власти пытались провести конкурс на создание проекта, однако позже все мероприятия были отменены.

Губернатор Севастополя назвал Артбухту самым позорным местом Севастополя, которое уже совсем скоро должно измениться.

Федеральное агентство новостей / Ольга Шевченко

По мнению губернатора, одна из главных городских бухт в будущем должна представлять собой красивое и удобное городское пространство. Весь ремонт набережной и территории Артбухты планируется выполнить на деньги правительства Москвы.

«Мы надеемся, что это будет деликатный ремонт, который облагородит Артиллерийскую бухту, но не изменит ее до неузнаваемости. Очень важно, чтобы Севастополь не утратил своей аутентичности. Это как пластическая операция: хочется, чтобы после вмешательства все было красиво и не видно, что что-то делали», — прокомментировала ФАН жительница Севастополя Евгения Старовойтова.

Приступить к формированию общей концепции и техплана будущей реконструкции планируется осенью, но сегодня известны некоторые основные изменения, которые ждут севастопольцев и гостей города.

Из центра Севастополя могут убрать паромную переправу. Также изменится рисунок из зеленых насаждений. Специалисты Крымского федерального университета уже обследовали деревья и кусты на набережной Корнилова. Ученые должны подготовить дендроплан территории и научно-технический отчет с полным описанием всех растений, который будет учтен при проведении реконструкции.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Как признаются сами севастопольцы, любая реконструкция исторических мест в городе — сложный процесс, но, как уже показал опыт с ремонтом Большой Морской, все нервы и затраты того стоят.

«Оставить старое и прийти к новому — всегда тяжелое испытание. А здесь — история, любимый город, знакомые места, которые могут приобрести другой облик. Но уже сейчас мало кто помнит, какой была Большая Морская до ремонта, все уже приняли ее новый облик. Уверен, так будет и с бухтой», — сказал ФАН житель Севастополя Александр Исаев.

Сейчас в районе Артиллерийской бухты Севастополя проходят инженерно-геологические изыскания. Специалисты собирают данные по имеющемуся внешнему облику центра Севастополя.

Ранее ФАН рассказывал, что в Сети появилось видео, как сильная волна чуть не утащила девушек в море в Севастополе. Халатность со стороны взрослых чуть не закончилась трагедией.