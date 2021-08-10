Часть исторического здания рухнула в центре Симферополя

Симферополь, 10 августа. Часть исторического здания обрушилась в Симферополе. По поручению руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму Владимира Терентьева начата процессуальная проверка по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ, передает корреспондент ФАН.

Инцидент произошел по адресу улица Пушкина, 3. Пострадавших нет. На месте обрушения уже работает следственная группа.

Обвал произошел ранним утром в здании, где шла реконструкция. В настоящее время квартал оцеплен сотрудниками МВД и МЧС — в целях безопасности граждан.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за повреждения несущей стены. В данный момент устанавливаются сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненных объемах реконструкции, а также причиненном ущербе.

Следственный комитет РФ /

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства при проведении подрядной организацией реконструкционных работ. Кроме того, будет дана оценка действиям государственного учреждения, в чьем ведении находится объект культурного наследия. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства со стороны администрации города в части сохранения объекта культурного наследия», — сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.

Следственный комитет РФ /

По итогам проверки и при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Процесс находится на особом контроле руководства прокуратуры республики.

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