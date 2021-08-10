Землетрясение произошло в Черном море недалеко от берегов Крыма

Крым, 10 августа. Поздно вечером 9 августа в Черном море произошло землетрясение недалеко от побережья Крыма.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки были зафиксированы в 21:08 по местному времени. Что касается местоположения, то очаг землетрясения находился на глубине 10 километров в 41 километре от Севастополя и в 83 километрах от Ялты. Также указывается, что это произошло в 299 километрах от берегов Одессы на Украине.

Магнитуда толчков составила 3,4 балла, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Предыдущее землетрясение в Крыму магнитудой 4,1 балла произошло 3 июня 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что сильное землетрясение произошло у северного побережья Марокко. Зарегистрирована сила в 4,1 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки ощутили жители прибрежного городка Аль-Хосеймы. Они рассказали в соцсетях, что «посуда и люстра звенели от дрожи».