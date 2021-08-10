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Главе департамента труда Севастополя внесли представление за отказ в присвоении звания

  /   Обновлено: 10 августа 2021 10:35
Происшествия
Главе департамента труда Севастополя внесли представление за отказ в присвоении звания
мосеверный.рф

Севастополь, 10 августа. Прокуратура Севастополя организовала проверку после того, как жительнице региона было отказано в присвоении звания «Ветеран труда».

Надзорный орган требует устранить нарушения законодательства, которые привели к необоснованному отказу в получении награды. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась местная жительница и попросила разобраться в ситуации, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Представители ведомства принесли протест на противоречащий законодательству приказ об отказе в присвоении звания россиянке, а также внесли руководителю департамента труда Севастополя представление о немедленном устранении нарушений закона.

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