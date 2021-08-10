Представитель татар из «Ак-яр» назвал «Крымскую платформу» политической провокацией

Украинские СМИ всеми возможными способами пиарят проведение 23 августа в Киеве так называемого саммита «Крымская платформа». Там планируется организовать четыре панели, на которых будут обсуждаться следующие темы: «Пути реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие», «Восстановление прав крымскотатарского народа», «Милитаризация Азово-Черноморского региона» и «Непризнание попытки аннексии Крыма».

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по итогам мероприятия будет принята некая декларация, однако что в ней будет указано — пока неизвестно.

В разговоре с корреспондентом ФАН заместитель председателя общественной палаты Севастополя, председатель объединения крымских татар Севастопольского региона «Ак-яр» Энвер Мамутдинов отметил, что это мероприятие — очередная политическая провокация, Украина будет пытаться раскачивать ситуацию и показывать свою мнимую заботу о людях в Крыму.

«Самое главное — кто заботится о народе, живет с ним и решает его проблемы. А историю с так называемым правительством в изгнании мы уже знаем из прошлого, да и западных «помощников» нам не надо. Проблемы есть, да, но когда их не было? Однако и позитивные реальные изменения за последние четыре-пять лет — тоже значительны. Поэтому со своей стороны мы, естественно, делаем все для того, чтобы у нас тут были конструктивные отношения с органами власти, чтобы проблемы решались и людей не втягивали во всякие провокационные мероприятия и платформы. За Севастополь могу сказать точно, что мы сделаем все для того, чтобы здесь это никак отрицательно не могло отразиться. Мы с людьми работаем, взаимодействуем. И они, понимая наши старания и результат, прислушиваются к нам и ни разу за эти годы не поддались на провокации», — отметил собеседник издания.

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Однако, по словам Мамутдинова, в Крыму все равно есть люди, которые не вникают в эти процессы глубоко и считают, что за них на Украине якобы переживают, пытаются отстоять какие-то их права. Но при этом непонятно, почему они не показывали этого раньше.

«Почти 25 лет Крым и Севастополь были территорией Украины. Мы украинцев любим, уважаем и хорошо к ним относимся и сегодня. Но той власти, что сегодня есть, ничего не мешало решать эти проблемы тогда. Однако почему-то они этого не делали, а теперь только этим спекулируют, к сожалению», — констатировал председатель Мамутдинов.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена и американского вице-президента Камалу Харрис лично посетить Киев, чтобы принять участие в так называемой «Крымской платформе». Но вместо на мероприятие прилетит представитель правительства США. Эксперты считают, что это в очередной раз доказывает факт безразличия американского политикума и общества к отношениям Украины и Крыма.

Ранее крымчане резко ответили на слова вице-премьера Украины о «возвращении» полуострова.