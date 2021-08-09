Крымчане резко ответили на слова вице-премьера Украины о «возвращении» полуострова

На Украине до сих пор мечтают о возвращении Крыма под украинскую юрисдикцию. Для этого, по мнению вице-премьера Украины по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексея Резникова, в Российской Федерации должна смениться власть, а российскому обществу необходимо внушить, что воссоединение Крыма с РФ якобы было ошибкой.

Об этом Резников заявил во время интервью журналисту Евгению Киселеву. При этом он сказал, что является реалистом, поэтому «история с возвратом Крыма — не быстрая». В качестве аргумента, почему якобы Россия может захотеть вернуть полуостров Украине, Резник назвал потерю технологий из-за санкций и желание вернуться в мировое сообщество, чтобы «сесть за стол как с равными».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Жители российского полуострова не остались в стороне и ответили украинскому политику на его заявление о том, что якобы РФ совершила ошибку, когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России.

«Судя по тому, кто сегодня правит Украиной, какой уровень жизни у них сейчас в стране, цены на коммуналку, можно с уверенностью сказать, что это они допустили ошибку, а не Россия. Никто, никогда и никому Крым не отдаст, даже на Украине это понимают, поэтому все только и говорят, что «возвращение полуострова произойдет нескоро». Отличный ход, а главное — никаких обязательств, ведь там даже высокопоставленные чиновники меняются почти каждые полгода, поэтому они могут говорить все что угодно, все равно с них никто и ничего в итоге не потребует. И так, заметьте, происходит во всем: еще Порошенко обещал европейский уровень жизни, членство Украины в ЕС и НАТО, а что в итоге? Нищая, обворованная и закредитованная страна, кто туда захочет возвращаться, если даже украинцы массово бегут из собственного государства, потому что жить там становится невыносимо? Мы жили при Украине и знаем, что это такое и почему так происходит», — заявил в разговоре с ФАН житель Симферополя Евгений Кобец, участник Русской весны».

Федеральное агентство новостей /

Также по этому поводу высказался другой житель крымской столицы Владимир Юрченко. По его словам, на Украине последние семь лет занимаются только пустословием и промывкой мозгов населению, потому что на большее там никто не способен.

«Людей попросту обманывают, засоряя им головы «российской агрессией», войной в Донбассе, возвращением Крыма и обещаниями счастливой жизни в «европейской семье». Там уже поменялось два президента, а обещания остались такими же, как и семь лет назад, вот только жить стало гораздо хуже. Мне об этом рассказывают родственники из Киева, которые зимой только за газ платят три тысячи гривен, скоро еще электроэнергия подорожает, а цены на продукты и бензин вы там видели? Так о чем тут вообще можно говорить, какой им Крым, Донбасс? Пусть угомонятся уже и занимаются реально полезными делами», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что крымчане до сих пор считаю жителей Украины своими братьями и сестрами, поэтому хотят, чтобы у них в стране было все хорошо, несмотря на действия киевского политического режима.

Ранее ФАН сообщал, что крымские татары высмеяли акт вандализма, устроенный ради «Крымской платформы» Украины. Также они рассказали, может ли полуостров вернуться под украинскую юрисдикцию.