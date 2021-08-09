Правоохранители разыскивают пострадавших во время ночной драки в Крыму

Симферополь, 9 августа. Правоохранители продолжают выяснять подробности массовой драки, которая произошла ночью 23 июля в центре Симферополя. Тогда в Сети распространилось видео, на котором было видно, как прибывшие на место сотрудники полиции разнимают участников потасовки. В тот момент, когда люди уже начали расходиться, один из мужчин исподтишка неожиданно ударил соперника по лицу, отчего тот упал без чувств.

Сотрудники правопорядка задержали нападавшего на месте, однако его друзья попытались этому помешать. Один из приятелей задержанного оказался вооружен, поэтому правоохранителям пришлось предупредить его о возможности применения табельного оружия.

Как стало известно ФАН от источников в правоохранительных органах, в отношении двух участников этой драки уже ведутся следственные действия. Один из них является выходцем из Ингушетии, второй — из Чеченской Республики. У последнего есть официальное разрешение на ношение охотничьего и спортивного огнестрельного оружия. Всех пострадавших от действий этих граждан правоохранители призывают обратиться в полицию. Отметим, что по данным источников ФАН, этой дракой заинтересовались и в Федеральной службе безопасности.