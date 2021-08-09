Крымчане увидели в словах Лукашенко о признании полуострова особый подтекст

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, когда признает Крым российским. По его словам, он готов сделать это после того, как «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию на полуостров.

«Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — заявил Лукашенко на пресс-конференции.

Он отметил, что его связывают международные обязательства, в частности «Будапештская декларация», согласно которой Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и целостности. Но даже через это, по его признанию, Лукашенко готов «переступить».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Крымчане отнеслись к заявлениям белорусского лидера с удивлением. По мнению одних, в этом прослеживается двойная позиция.

«Лукашенко приезжает на встречу с президентом Путиным за помощью и не признает его же решений. Это непонятно, ведь мы привыкли полагать, что Белоруссия — наш братский народ и там должны как минимум прислушиваться к пожеланиям и волеизъявлению братьев», — прокомментировал ФАН житель Севастополя, студент магистратуры «Международные отношения» Евгений Трифонов.

Крымчане признались, что не испытывают особых сложностей от того, что в регионе не работают крупные представители бизнеса. Они уже привыкли выбирать местных производителей и ждут урегулирования цен на товары и услуги другими методами.

«Дикость от того, что у нас не работает Uber или нет IKEA чаще испытывают приезжие. Мы же привыкли жить в тех условиях, которые есть сегодня. Без крупных инвесторов обходятся и на уровне правительства, и без них у нас строятся дороги, детские сады и больницы», — рассказал ФАН житель столицы Крыма, бизнесмен Александр Долгополов.

пресс-служба аэропорта «Симферополь» /

Привлечение дополнительного капитала полуострову не помешает, признался крымчанин. И высказал неожиданную мысль: мол, есть ощущение, что это заявление сделано намеренно, чтобы подстегнуть и мотивировать российских олигархов все-таки зайти в Крым.

«Мы видим их хорошие, даже дружеские отношения с Владимиром Путиным. А вдруг это предложение нашего президента, которое было озвучено устами другого? Почему нет?» — высказал интересную версию Александр Долгополов.

Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов тоже прокомментировал условия президента Белоруссии Александра Лукашенко для признания полуострова российским.

«Я считаю, что если есть желание, то никто на условия или на причины внимания не обращает. Если желания нет, то найдут еще причины… Мы все равно рады видеть и белорусского руководителя, и вообще глав стран СНГ, конечно. Приглашаем, здесь никаких вопросов нет», — сказал Аксенов.

Ранее крымские татары, живущие на полуострове, высмеяли акт вандализма у стелы Симферополь, устроенный неизвестными в поддержку «Крымской платформы» в Украине.