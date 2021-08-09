Генпрокуратура РФ пресекла нарушение прав детей-инвалидов в Крыму

, 9 августа. После вмешательства Генпрокуратуры Российской Федерации надзорное ведомство Крыма начало проверку по факту нарушений прав 19 детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

В результате прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений со стороны министерства здравоохранения республики при формировании заявок на приобретение медикаментов для детей-инвалидов. Из-за данных упущений родители были вынуждены самостоятельно закупать необходимые лекарства и расходные материалы, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Прокуратурой региона было вынесено представление в адрес ведомства здравоохранения республики. Согласно требованиям представления, были заключены государственные контракты на приобретение необходимых лекарств. В данный момент назначенные препараты и изделия получены всеми заявителями. Кроме того, министр здравоохранения региона был привлечен к дисциплинарной ответственности.