Иностранный музыкант удивил зрителей исполнением песен «Сплина» на набережной Ялты

Курортная столица Крыма — Ялта — славится не только невероятными видами на горы и море, а также невероятно красивой набережной, но и своими талантливыми музыкантами. Каждое лето в город приезжают десятки артистов, в том числе иностранные, чтобы радовать своим творчеством жителей и гостей Ялты.

Одна из главных местных знаменитостей — Ронен Клифф, который уже давно стал любимцем публики. По слухам, музыкант родился в Казахстане, но сам израильского происхождения, а проживает в Майами. При этом он практически каждый год летом выступает в Ялте на набережной, причем уже около 15 лет, еще со времен Украины.

Ронен Клифф знает много песен: раньше он часто собирал большую аудиторию, исполняя композиции Стинга, однако в этом году в его репертуаре появились и русские песни, которые он исполняет вместе со своими зрителями. Наверное, именно поэтому люди полюбили музыканта, передает корреспондент ФАН.

«Когда мы с семьей прогуливаемся по набережной, то всегда останавливаемся послушать этого талантливого человека. У него по-настоящему волшебный голос и харизма. Такие люди, как Ронен, спасают Ялту от скуки, особенно сейчас, когда практически все работает до 23:00», — рассказала местная жительница Алиса Арчакова.

«В Ялте сегодня, к сожалению, развлечений действительно очень мало, а живая музыка, особенно в таком исполнении, ценилась всегда. Хочу сказать, что у нас на набережной одновременно может выступать не менее четырех уличных артистов, и у каждого из них свой репертуар и свои зрители. Думаю, летом это замечательная альтернатива живым концертам звезд, тем более на свежем воздухе», — добавила Валерия Степанова.

Отметим, что в Ялте большинство заведений работает до 23:00. Это не касается тех кафе и ресторанов, где вакцинировано 100% персонала и где выполняют все требования Роспотребнадзора и местных властей. Таких в городе не более десяти.

Ранее ФАН сообщал, что снятый в Крыму фильм с севастопольскими актерами выходит на экраны кинотеатров уже 12 августа. Режиссером и продюсером картины выступила Наталья Лебедева.