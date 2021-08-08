Крымчане назвали один минус, который их раздражает в поведении туристов

С начала года в Республике Крым отдохнуло более пяти миллионов туристов, причем три миллиона — за два прошедших летних месяца. Основное количество отдыхающих прибыло на полуостров через Крымский мост — 60%, самолетом — 32%, поездом — 8%.

Эксперты обещают, что в августе полуостров посетят еще не менее двух миллионов туристов. Хоть крымчане и рады наплыву такого огромного количества отдыхающих, но вызывающее поведение некоторых приезжающих нервирует их.

Корреспондент ФАН выяснил у жителей курортных городов, что именно им больше всего не нравится во время туристического сезона.

«В Крыму летом всегда было много людей, поэтому местные в целом уже привыкли к тому, что на улицах бывает многолюдно четыре-шесть месяцев в году. Однако трудно свыкнуться с тем, что в это же время на дорогах в дневное время почти всегда пробки и нет мест, чтобы припарковаться. У нас с этим даже зимой бывают проблемы, не говоря уже о летнем периоде, когда туристы приезжают на своих авто и оставляют их везде, где только можно, в том числе в неположенных местах. Из-за этого, кстати, тоже образуются пробки, а если еще из-за этого произошло ДТП, то город вообще может встать на несколько часов», — заявил Александр, житель Ялты.

По его словам, здесь проблема не только в растущем количестве транспорта, но и в узких улочках города, которые просто не предназначены для такого количества автомобилей. Проблема известная, однако пока действенного способа, как ее решить, в городе не нашли.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Некоторые крымчане главным минусом называют любителей громкой музыки в авто, которые во время пробок не сбавляют звук, а иногда даже и увеличивают. Причем это может происходить даже в вечернее и ночное время, когда люди уже отдыхают, а у них под окнами звучит что-то непонятное, но с дикими басами, добавил собеседник ФАН.

Также мнение по этому поводу высказала Наталья, которая всю жизнь прожила в Ялте на Боткинской — одной из главных улиц в городе.

«Вы знаете, я каждый год сдаю комнату у себя в квартире и рада принимать гостей, но то, как некоторые себя ведут, просто возмутительно. Представьте: полночь, ты уже или лег, или уже спишь, и тут какой-то меломан решает врубить музыку на всю громкость. Ему плевать, отдыхаешь ты или нет. У меня дома стекла в окнах дрожат от этого. Бесит такое отношение к людям. Они считают, раз они на отдыхе, то могут вести себя шумно в любое время. А у меня ребенок, да и гости часто бывают с детьми», — сказала жительница Ялты.

Также крымчане признались, что и среди местных жителей есть те, кто ведет себя неподобающим образом. Но вместо каких-то обоюдных обвинений жители полуострова призвали всех людей вести себя по-человечески и относиться с добротой друг к другу.

Также они высказались, что в курортных городах стоило бы принять такой же закон, как недавно приняли в Севастополе, — «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Он запрещает шуметь в рабочие дни с 22:00 до 7:00 часов, а по выходным — с 23:00 до 9:00. Есть также дополнительные ограничения для строительных работ в многоквартирных и частных жилых домах, общежитиях, гостиницах. Отдельно введен запрет на использование звукоусилителей, игру на музыкальных инструментах, пение, крики на туристических Приморском и Матросском бульварах с 8:00 до 23:00.

Возможно, если бы был в курортных городах такой запрет на громкую музыку на главных улицах города, тогда бы местным жителям это не доставляло хлопот.

Напомним, ранее крымчане рассказали о хамстве некоторых туристов на пляжах Евпатории. К примеру, отдыхающие из некоторых регионов паркуют машины прямо на пляжах рядом с отдыхающими людьми.