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Интерес туристов к винам Крыма сместился с узнаваемых заводов на небольшие винодельни
Общество
Интерес туристов к винам Крыма сместился с узнаваемых заводов на небольшие винодельни
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Виноделие для Севастополя — основная и приоритетная отрасль перерабатывающей промышленности региона. Как рассказала вице-губернатор Мария Литовко, сегодня многие предприятия обновляют основные фонды и производят новые виды винодельческой продукции. Кроме того, Севастополь ― лидер по заявкам на сертификацию органической продукции.

«Органика ― тренд 2021 года. Буквально на днях начала работу отдельная комиссия, которая оценивает одного из севастопольских производителей на получение сертификата органической продукции. Результаты появятся через полтора месяца, тогда мы и узнаем, станет ли Севастополь первым регионом страны, в котором уже осенью появится органическое вино», — говорит глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Интерес туристов к винам Крыма сместился с узнаваемых заводов на небольшие винодельни
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Как считает руководитель экспертной группы дегустационной комиссии Роскачества Артур Саркисян, люди заинтересованы в качественной винной продукции, они постепенно узнают, что местные производители стали делать вина гораздо интереснее и лучше.

Корреспондент ФАН выяснил у жителей и гостей Крыма, какие они предпочитают вина. Люди говорят, что в основном им нравятся проверенные местные производители, которые работают на полуострове уже не один десяток лет. В первую очередь это касается продукции винзаводов «Массандра», «Инкерман», «Коктебель» и др.

«Мы в Крыму отдыхаем довольно часто, всегда ищем интересные местные вина. Крымскую гордость, вроде «Массандры» и «Инкермана», уже давно распробовали, а хочется чего-то новенького. Поэтому второй год ищем местные винодельни, знакомимся с владельцами, пробуем их авторские вина, узнаем историю создания, иногда даже следим за процессом работы», ― рассказала Ирина Шептова из Нижнего Новгорода.

Интерес туристов к винам Крыма сместился с узнаваемых заводов на небольшие винодельни
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

В 2020 году изготовленное вино в Севастополе и Крыму достойно занимало лидерские места в рейтингах лучших вин России (красные, белые, розовые, ликерные). Это говорит о том, что крымская винная продукция — одна из самых качественных в РФ.

«Были в этом году на нескольких маршрутах «Винной дороги Крыма». Но поехали не по официальному туру, а сами выбрали маршрут и посетили несколько мест. Очень понравилось на винодельнях в Судаке и под Бахчисараем. Производства там небольшие, но в этом — своя особая атмосфера», ― поделилась Мила из Санкт-Петербурга.

Интерес туристов к винам Крыма сместился с узнаваемых заводов на небольшие винодельни
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Стоит отметить всеобъемлющую помощь винодельням со стороны государства. Это способствовало не только развитию виноделия в стране, но и увеличению урожая: в прошлом году его собрали, к примеру, в Севастополе на 50% больше.

В будущем, говорят эксперты, Россия сможет занять лидирующие позиции в мире по качеству вина, главное ― поддерживать собственного производителя.

Ранее глава минэкономразвития Крыма рассказал, как пандемия отразилась на бизнес-процессах в республике. По его словам, многие небольшие компании были вынуждены закрыться, несмотря на правительственные льготы и преференции.

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крым севастополь вино массандра инкерман виноделие
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