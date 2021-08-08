Единственную в Севастополе кошачью передержку хотят выселить и закрыть через суд

Владелец соседнего с кошачьей передержкой участка, который там даже не проживает, пытается через суд запретить находиться там лишенным хозяев животным и получить еще компенсацию с хозяйки кошачьего дома.

Жители дома и их боль

Кот Трофим вальяжно устроился в гамаке. На передержке он совсем недавно и пока находится на карантине в специально оборудованной для этого клетке. В общей сложности ему предстоит провести здесь две недели, пока хозяйка Анастасия Михальченко не будет уверена в том, что он здоров и не опасен для других постояльцев.

Трошу с его братиком волонтеры нашли возле зоомагазина, куда за неделю до этого в сумке были подброшены еще четыре девочки. У малышек впоследствии была обнаружена чумка. В результате две девочки погибли, одна нашла дом, а еще одна пока дожидается новых хозяев.

Кошачий дом «Шанс» существует в Севастополе уже три года, в настоящий момент в нем проживает 11 собак и порядка 70 кошек, часть из которых является инвалидами. Небольшой частный домик расположен на территории садового товарищества «Тополек» (СНТ) и с двух сторон примыкает к соседям. Здесь нет городской воды и газа. Чтобы отопить здание, хозяева планируют установить кондиционер.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

На крошечной кухне варится еда для постояльцев, причем с учетом их вкусов и потребностей. На мягком диване в необычной позе улеглась кошечка Стелла. Она еще котенок, но у нее травмирован позвоночник, и она уже никогда не будет ходить.

«Она ползает на передних лапах. У Стеллы проблема может быть в том, что при росте кости неправильно встанут и будет все хуже, хуже и хуже. Но пока она живет, носится, прыгает с дивана, правда, страшно за этим наблюдать, поскольку она плашмя приземляется на пол. Врач сказал, что шансов 50 на 50: если ей с возрастом будет хуже, значит, будем думать в сторону «отпустить». Если хуже не будет, не будет дискомфорта, то будет так жить. Сейчас ей нужно заказывать памперсы нулевки, она ходит в туалет нормально, но так как она делает это под себя, все вечно мокрое и ей нужна присыпка и памперсы. Это единственное, от чего она страдает сейчас», ― рассказывает владелица передержки Анастасия Михальченко.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

В дальнейшем Стелле приобретут специальные колесики, чтобы она могла более свободно перемещаться по дому и гулять на улице. Во дворе дома разместилось два вольера и конура, в которой живет уже взрослый пес. Он не любит посторонних: в детстве его били и морили голодом, поэтому он не выходит к гостям, а сидит тихо у себя в надежде, что его не заметят.

Передержка оборудована всем необходимым

В одном из вольеров живут кошки, а в другом — собаки. Кошачий домик оборудован всем необходимым: тут и специальные лотки с наполнителями, и деревянные палки, по которым хвостики могут ходить и точить когти, и домики для неконтактных постояльцев.

Примечательно, что ни на участке, ни в доме, ни в вольерах не ощущается сильного кошачьего запаха, наоборот — все кажется ухоженным и досконально продуманным для удобства жильцов. Мусор складируется в плотно закупоренных мешках, в специальном закрытом сарае. Ни экскрементов, ни мусора на участке нет. Отсюда становится еще более непонятно, чем постояльцы передержки могли помешать соседям по СНТ.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Попытка выселить животных

Еще весной этого года Аркадий И., владелец прилегающего к кошачьей передержке участка, обратился в суд с требованием признать незаконным размещение на участке передержки и возместить ему моральный ущерб за данное соседство в размере 100 тысяч рублей.

Однако суд первой инстанции отклонил претензии истца и в удовлетворении требований отказал. Но мужчина остался недоволен подобным решением и отправился в апелляционный суд, который 1 июля 2021 года решил частично удовлетворить его требования и постановил «запретить деятельность по содержанию животных <…> в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу». Таким образом, уже в октябре 11 собак и 70 кошек могут оказаться на улице.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Чем же мотивировал он свои действия и нежелание соседствовать с братьями меньшими? Согласно материалам дела, на его участке находится «жилой дом, в котором зарегистрированы и проживают члены его семьи». Всего здесь, по его словам, зарегистрировано четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка. При этом истец жалуется на то, что вольеры в приюте для животных построены вплотную к его забору, отходы жизнедеятельности питомцев складируются в мешках у границы с его участком, а так же регулярно сжигаются фекалии, опилки и другой мусор, создавая при этом едкий дым и удушающий запах. Также его не устраивает, что постояльцы приюта, по его словам, регулярно разгуливают по участкам соседей, а собаки лают в ночное время, не давая ему спокойно спать.

Надо заметить, что дом Аркадия И. прекрасно просматривается через сетку-рабицу, отделяющую его от участка с передержкой. Он представляет собой одноэтажное здание 3×3 метра с забитым деревяшками проемом для окна. Если предположить, что здесь проживает четыре человека, да еще и несовершеннолетний малыш, то остается лишь удивляться, куда смотрят органы опеки? Ведь, учитывая отсутствие здесь канализации, воды и отопления, остается непонятным, как органы допустили возможность проживания тут людей вообще, а не то что детей.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Часть кошек тут действительно свободно перемещается по территории участка и даже иногда заглядывает к более доброжелательному соседу, который граничит с передержкой с другой стороны участка и специально оставил для них незабетонированный проход.

«Я люблю животных, мне кошки и собаки не мешают, у нас хорошие отношения с Анастасией. Единственное, что мне тут не нравится, — наркоманы, которые здесь неподалеку регулярно делают закладки, житья от них нет. А собаки и кошки ― это хорошо», ― рассказал другой сосед Вахит корреспонденту ФАН.

Распри из-за земли

Так почему одного соседа устраивают кошки и он не имеет претензий к «Шансу», а другого — нет? Оказалось, что все дело в земле и в границах участка. Дело в том, что разделение границ участков здесь проходило еще в украинские времена, а с приходом России оказалось, что они разделены неверно и, согласно заключению геодезиста, на полтора метра уходят вправо, вплотную прилегая к дому недоброжелательного соседа и перекрывая ему тем самым входную дверь.

«Он этого не признает, я сейчас хочу подать на него в суд за то, что он занимает наши полтора метра. Если бы он их не занимал, мы бы уже давно начали строить забор. Дело в том, что когда один из наших соседей решил делать документы на дом, то границы всех участков сместились и сосед слева забрал наши полтора метра. Наш участок, естественно, сместился вправо на полтора метра», ― рассказывает Анастасия Михальченко.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Вот и получается, что из-за очередного земельного спора и некомпетенции должностных лиц страдает слабое звено ― незащищенные от черствого сердца и произвола братья меньшие.

Сейчас владелица передержки планирует отстаивать интересы своих постояльцев в кассационном суде в Краснодаре. При этом до сих пор остается непонятным, почему и на каких основаниях апелляционный суд признал частную передержку приютом, ведь почти все постояльцы, проживающие здесь, чипированы, привиты, стерилизованы и по всем документам принадлежат своей владелице ― Анастасии Михальченко.

«Теперь мы пойдем в кассацию. Если проиграем суд, то пусть приходят приставы, забирают животных, только куда? Мне их некуда девать, они чипированы, живут у себя дома. Пусть приставы приходят и забирают, но они не могут их забрать в никуда и выкинуть на улицу. Приютов у нас нет, поэтому, по идее, я буду платить штраф», ― говорит девушка.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

С просьбой прокомментировать решение апелляционного суда корреспондент ФАН обратился к независимому юристу Антону Тихонову.

«Данное решение необходимо обжаловать в кассационном суде. Дело в том, что никто не может ограничить человека в праве владения неограниченным количеством животных, которые являются его частной собственностью. Кроме того, в решении говорится, что есть предпосылки несоблюдения лицами, ведущими эту деятельность, экологической обстановки, но по закону каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается. Это как раз не обязанность владелицы передержки — доказывать, что там все хорошо, а обязанность истцов доказать, что там все плохо. При этом в решении суда пишут, что в материалах дела не содержится доказательств, что там все хорошо, но там должны содержаться доказательства, что там все плохо! Когда такие доказательства будут, тогда решение будет, на мой взгляд, правомерным», ― считает юрист.

Тихонов также пояснил, что забор ставится по границе участка, а здесь дом на расстоянии не менее трех метров от забора, и в этом случае владелица передержки Анастасия Михальченко может подать в суд и снести дом соседа, поскольку это нарушение правил пожарной безопасности.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Остается надеяться, что кассационный суд более продуктивно разберется во всех нюансах данного дела и оставит постояльцам их дом, а также надежду на светлое будущее, вкусную еду и шанс на обретение новых ласковых и любящих хозяев.

Стоит отметить, что в Севастополе до сих пор не построен новый приют для бездомных животных после скандала, случившегося в ноябре 2020 года. Тогда в бывшем Центре передержки животных, на который выделялись миллионы (около 22 миллиона рублей), были найдены трупы животных, а еще живые собаки сидели там на цепи, были истощены и голодны. Власти пообещали, что новый приют для животных в Севастополе появится до конца текущего года, однако место под него до сих пор не найдено.