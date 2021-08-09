Артисты на набережных Ялты и Севастополя восхищают туристов своим талантом

Крымчане и гости полуострова не перестают удивляться современной молодежи, которая знойными летними вечерами радует прохожих своим творчеством.

«Второе лето наблюдаю этих ребят. Баястан и Владислав — студенты московского ГИТИСа. Они любят отдыхать в Севастополе и устраивать на набережной импровизированные поэтические вечера. Стихи, которые они читают — стихи со смыслом, — и актерское мастерство парней не оставляют прохожих равнодушными. Люди идут, останавливаются, некоторые задерживаются надолго и с удовольствием подыгрывают», — пишет в Instagram севастополец.

Парни выступают на набережной в Севастополе, в их репертуаре есть есть стихотворение Игоря Растеряева «Дед Агван», посвященное Великой Отечественной войне. Пользователь Сети отмечает, что оно очень сильное и как раз направлено на сохранение памяти о войне. В стихотворении правильные заключительные акценты, без пафосного «можем повторить» и так далее, рассказывает турист.

А в Ялте выступают скрипач и гитарист — молодые парни, совсем недавно появившиеся на набережной. Своей экспрессивной игрой они приковали внимание прихожих.

«Очень нравится так гулять по городу и смотреть, как выступают ребята. Это просто восторг! Потому что послушать вот так просто в городе выступление талантливых ребят — это очень здорово и приятно», — поделилась с ФАН туристка Марина.

Ранее ФАН рассказывал, что Ялта привлекает туристов еще и своими уникальными достопримечательностями. Например, гости города восхищаются платаном Айседоры Дункан, которому, по оценкам специалистов, уже более 170 лет.