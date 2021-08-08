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Снятый в Крыму фильм с севастопольскими актерами выходит на экраны кинотеатров
Общество
Снятый в Крыму фильм с севастопольскими актерами выходит на экраны кинотеатров
kimmeria-company.ru  /  Kimmeriya

Премьера снятого в Крыму полнометражного художественного фильма «Феодосийская сказка» по сценарию Александра Махонина состоится 12 августа. Режиссером и продюсером картины выступила Наталья Лебедева.

«Наш фильм — это сказка о Стране Мечты, мире доброго и мудрого правителя Волшебника, неугомонного Путешественника, мечтателя Воздухоплавателя. Все обитатели волшебной страны жили мирно и счастливо, но однажды в их мир пришла беда. Из-за этого жители Страны Мечты начали стареть. Со временем они становились такими неприглядными и ужасными, что приходилось прятать свои лица под масками. Масками счастья», — рассказывают о картине в кинокомпании «Киммерия».

Съемки проходили осенью 2019 года на окраинах Судака — в киногородке Солнечной Долины. Отдельные сцены снимали в Феодосии, Севастополе, Ялте и Симеизе. После этого к кропотливой работе приступили специалисты по компьютерной графике. На экраны кинотеатров лента должна была выйти еще в 2020 году, но из-за пандемии сроки пришлось перенести.

Снятый в Крыму фильм с севастопольскими актерами выходит на экраны кинотеатров
Pr Scr vk.com  / Творческая работа в Крыму. Event job 2021

Главную роль в картине исполнил десятилетний севастополец Митя Махонин, который, несмотря на юный возраст, уже имеет более 20 ролей в своей фильмографии.

Ранее в интервью ФАН юный актер рассказывал, почему он решил заняться актерским мастерством, какие трудности уже преодолел на своем актерском пути и кто стал его кумиром.

В фильме также снялись Любовь Толкалина, Мария Пригоцкая, Виктор Куклин, Николай Нечаев, Евгений Журавкин, Виталий Таганов и другие. Закрытый премьерный показ фильма состоялся еще в середине мая в Москве, а в конце того же месяца — в Ялте.

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кино крым севастополь феодосийская сказка
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