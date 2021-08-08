Экомастер поделилась, как популяризирует крымские продукты в частном производстве

В последнее время в Крыму набирает популярность частное производство. Увлекающиеся люди открывают собственные винодельни, сыроварни, кафе с лавандовыми десертами и мастерские по созданию уникальных экологичных товаров: это может быть одежда, игрушки, предметы интерьера, продукты питания, посуда, косметика — все что угодно.

Для популяризации таких мастеров проводятся ярмарки. Например, ранее ФАН рассказывал об экопикнике «Качи-базар», на котором как раз представлены товары местных частных производителей. В этом материале ФАН познакомит читателей с деталями работы одного из таких мастеров.

Примерно год назад Констанция основала свою частную мастерскую, где с нуля производят мыло, травяные свечи из пчелиного воска, натуральные косметические средства, пользующиеся высоким спросом.

«Однозначно люди охотнее выбирают частных мастеров — косметика, травы, сыроварни, одежда из натуральных тканей. Я вижу, как с каждым годом люди больше обращаются к локальному, ручному и экологичному. Это в первую очередь качество, потому что при переходе на массовое производство приходится искать возможности удешевления, что сказывается на качестве не в лучшую сторону. Это и мой камень преткновения — масштабирование. Сейчас у меня небольшой объем продукции, спрос выше предложения, но при расширении потеря в качестве будет неизбежна», — делится с ФАН мастерица.

И действительно: клиенты Констанции остаются радостными и довольными, используя натуральное мыло, мази, убтаны, и отмечают, что продукция ее авторства сделана с особенной любовью. В ее основе — экологически чистое сырье, девушка сама занимается сбором и заготовкой трав, использует растительные масла и щелочь. Она рассказывает, что ее работа — в основном чистая химия: приготовление щелочного раствора, добавление различных кислот — молочной, стеариновой, затем — масел рафинированных и холодного отжима, а в качестве полезных добавок идут порошки трав, глины, специи, ценные масла. В своей работе она не использует синтетические отдушки: для аромата и терапевтического воздействия, например, лечебной мази в ход идут эфирные масла.

«Большую часть времени я нахожусь в Крыму и, конечно, охотно использую масла крымского производства: «Крымская роза», «Царство ароматов». Самые ходовые ароматы — лаванда и полынь таврическая, которую не встретишь в других линейках, а аромат просто ни с чем не сравнимый», — рассказала Констанция.

из личного архива / Констанция Solar witchkraft

Она подчеркнула, что в последнее время отмечает тенденции возрождения эфиромасличной отрасли в Крыму: все больше появляется новых полей чайной розы и лаванды, частные производства масла и продукции на его основе.

«Я всегда предпочитаю выбирать местного производителя: это экологично, меньше затрат на транспортировку, сырье более свежее и, конечно, вклад в развитие своего региона. Находясь в Крыму, закупаю эфирные масла, масла холодного отжима частного производства, продукты пчеловодства — прополис, воск, мед, картонную тару, сакскую глину и даже соль», — подчеркивает она.

Но есть и ложка дегтя в бочке меда: большую часть закупок Констанции все равно приходится делать на петербургских и московских сайтах. Поэтому в Краснодаре ей работать легче: многое можно купить на месте по доступной цене, лучше работает почта, транспортные компании, платежные системы, запуск рекламы. В Крыму же большие проблемы ввиду санкций и, зачастую, высокой стоимости на товары.

«В наше время много монополий и корпораций, среднему и малому бизнесу приходится очень тяжело. Хотелось бы большей поддержки от государства в развитии частного и экологичного бизнеса, я считаю это очень важным и полезным для людей и природы. А пока так и живем, и трудимся во благо», — подытожила Констанция.

Ранее ФАН писал о важности расширения эфиромасличной отрасли производства и о пользе крымских растительных культур. Крымские эксперты рассказали о перспективах возрождения этой сферы.