Ученые рассказали о трех уникальных природных территориях в одном месте в Крыму

Воистину прекрасен и разнообразен полуостров Крым! На его территории находится множество нерукотворных достопримечательностей, среди которых горы, леса, степи, а многообразие эндемиков говорит об уникальной природе региона, которая, кстати, охраняется заповедниками. И, пожалуй, самый уникальный из них — природный заповедник «Лебяжьи острова», он закрыт для посещения — это связано с тем, что на территории гнездится и зимует в среднем около 230 видов птиц, среди которых немало краснокнижных — поток туристов просто-напросто спугнул бы их. Тем не менее корреспонденту ФАН удалось побывать в этом удивительно месте и узнать несколько интересных фактов.

На северо-западе Крыма находится три особо охраняемые природные территории: заповедник «Лебяжьи острова», Каркинитский госзаказник и малое филлофорное поле. Последнее интересно тем, что водоросль филлофора, растущая на глубине Черного моря, очень редкая и фактически является эндемиком данного побережья (биологические виды флоры и фауны, обитающие на «законсервированных», в силу экологических или географических причин, территориях).

Интересно, что растение является своеобразным показателем качества воды — оно произрастает исключительно в чистых акваториях с хорошей не загрязненной водой. Примечательно, что больше в мире ее нигде нет.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Сам наш заповедник «Лебяжьи острова» был создан еще в 1949 году, потом уже присоединились Каркинитский госзаказник и филлофорное поле. Заповедник имеет международный статус, потому что в нашей акватории мелководья очень большое скопление краснокнижных птиц из-за того, что их тут очень мало тревожат, среда обитания очень хорошая, и здесь они спокойно выводят потомство, живут, останавливаются во время перелетов. Поэтому человеческий фактор здесь минимальный», — сообщил старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко.

Хотя, конечно, туристы проявляют к этим местам интерес, но бдительные сотрудники объясняют, почему здесь нельзя находиться, и провожают с территории. Обычно на косе и островах преобладает песок, но в этом году из-за дождей вся территория заповедника зеленая и цветущая.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

При въезде в заповедник есть церковь, она была построена в 1880-е годы, служившая во время освобождения Крыма ориентиром для самолетов, а примерно через 90 лет решением ЦК партии района была взорвана, причем только с третьего раза. Из остатков церкви сделали косу и даже с течением лет все еще видно остатки тех самых кирпичей. На старом же фундаменте после построили новую церковь.

А в районе пятого острова сотрудники заповедника нередко находят осколки глиняных кувшинов. Опираясь на информацию, полученную от историков, Наливайко рассказал, что в средние века греческий корабль, везущий в Турцию зерно в кувшинах, потерпел крушение, и теперь море иногда выбрасывает на берег осколки глиняных кувшинов. Вот такие местные достопримечательности.

Что же касается птиц, то интересно, что фламинго, считающиеся в здешних краях залетными, в последние годы встречаются чаще — это связано с тем, что они пытаются гнездиться на Сиваше и Тарханкуте, а «Лебяжьи острова» как раз между ними. Также сотрудники заповедника рассказали о том, как у них гнездятся другие птицы.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Начинают гнездиться более взрослые птицы, они занимают наиболее подходящие и удачные места, а молодежь уже подселяется, как получится. Те, кто первыми прилетают, оказываются в самом выгодном положении, и у них, как правило, более качественные птенцы, яйца чистенькие, гнезда аккуратные. А у молодых, ну, как у молодых? Как у нас, так и у них», — отмечает старший научный сотрудник заповедника Наталия Тарина.

Кстати, удивительно, но факт: заповедник логичнее было бы назвать «Чаячьи острова», тем не менее в XIX веке зоолог Карл Кесслер в августе месяце застал порядка восьми тысяч лебедей, прилетевших на линьку. Все было усыпано белоснежным пухом, потому он и решил, что лебеди здесь гнездятся — так Сары-Булатские острова и стали лебяжьими. На самом же деле, белокрылые тут почти не гнездятся — только неполовозрелые, потерявшие партнера и не нашедшие ему замену и всего несколько пар.

Напомним, ранее ФАН рассказал историю одного из самых известных мест в Евпатории — Лебединого озера, где этих птиц можно не только увидеть, но и покормить.