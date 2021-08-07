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Туристический поток в Крым может стать рекордным по итогам 2021 года
Общество
Туристический поток в Крым может стать рекордным по итогам 2021 года
pixabay.com

Симферополь, 7 августа. Туристический поток в Республику Крым по итогам 2021 года может превысить рекордный показатель 2019 года в 7,5 млн человек.

При этом показатель в 7 млн туристов, вероятнее всего, будет достигнут уже этой осенью. Об этом рассказал министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в рамках арт-кластера «Таврида».

Уже более 5 млн человек побывали в республике с начала года. Таким образом рост туристического потока к «доковидному» 2019 году составил 27%, добавил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымчанка в своем блоге ранее назвала главную ошибку всех приезжающих на полуостров туристов. По словам женщины, многие путешественники не учитывают цены, которые устанавливают арендодатели за проживание.

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крым аксенов туризм
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