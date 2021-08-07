Туристы рассказали, где найти семь эпох мировой культуры в одном парке на Кубани

На юге России есть множество интересных достопримечательностей и парков, ежегодно притягивающих к себе внимание миллионов туристов. Жемчужиной среди них является «Старый парк» в селе Кабардинка Краснодарского края. Корреспондент ФАН побывал в этом удивительном месте и расскажет, чем интересен парк, что в нем особенного и сколько стоит его посещение.

«Территория «Старого парка» — это гостеприимное парковое пространство, в котором архитектура и природа находятся в гармонии и дополняют друг друга», — сообщается на официальной странице парка «ВКонтакте».

ТАСС / Валерий Матыцин

И, действительно, посетители отмечают, что не только сам парк гармоничен, но и люди, прогуливаясь в тени экзотических растений, достигают состояния внутренней гармонии. Все заботы будто отходят на второй план, а сам посетитель словно переносится в райский сад, где шумят фонтаны, стрекочут цикады, благоухают цветы, а архитектура радует глаз.

«Культурный центр «Старый парк» — это территория искусства. Это парковое пространство в тени вековых ясеней. Это и ботанический сад, и музейный комплекс, представляющий культуры разных времен и народов. Это театр, картинная галерея и школа творчества. Это синтез искусств. Это архитектура и скульптура, живопись и музыка. Это ландшафтный дизайн и гармония пространства», — говорят о парке.

Размещенный на небольшой территории, парк охватывает семь эпох мировой культуры, демонстрирует 40 объектов архитектуры, включает в себя частный театр, картинную галерею, музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока», также на территории парка произрастает около двух тысяч растений со всего света.

«Чудесный парк! Отличное место для прогулок! Будет интересно и детям, и взрослым. Парк утопает в зелени, красивые ухоженные тематические цветники, стена цветущих орхидей завораживает. Грот с водопадом, мостики, фонтаны сменяют друг друга», — пишет Анна Уклеева.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Интересно, что множество фонтанов в парке служат не только для красоты, но и приносят пользу. Они не просто красивый элемент садов-парковой культуры, но и средство для создания комфортного микроклимата. Они очищают воздух от пыли, насыщают его кислородом, увлажняют и охлаждают — что немаловажно в жаркие летние дни.

Парк притягивает к себе не только туристов, но также моделей и фотографов со всех регионов России — здесь получаются восхитительные снимки, достойные не только ленты в Instagram, но и персональной выставки. Также локация популярна у молодоженов, желающих получить необычные фото в семейный альбом.

Самым популярным объектом в парке является акведук — он имеет систему очистки воды, эффектный водопад и красивую подсветку, создающую иллюзию таинственного подводного царства.

«Постройка содержит кельтские мотивы: характерную кладку, кельтские рельефы, скульптуры, отдаленно напоминающие культуру языческих галлов, германцев, славян, поклонявшихся богу солнца», — рассказывают в парке.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Интересно, что это не просто необычный парковый объект, акведук имеет реальное практическое применение, так как содержит стратегический запас воды для парка. Поэтому, конечно, искупаться в нем не получится.

Примечательно, что парк красив в любое время года — летом сюда приезжают за яркими солнечными снимками, осенью пространство наряжается во всевозможные оттенки красного и оранжевого; снег на юге России — достаточно редкое явление, но зимой парк украшен множеством сияющих гирлянд, а акведук выглядит невероятно атмосферно, а весной увлекательно наблюдать за пробуждением природы.

«Одно из самых красивых мест в крае. На небольшой площади собрано впечатляющее разнообразие растений. Есть небольшие, но интересные выставочные залы с разными тематиками. Внимательный и доброжелательный персонал очень интересно рассказывает об экспонатах. Также по парку проводят экскурсии. Много мест для фото. На территории работает кафе, где можно отдохнуть и перекусить. Не первый раз посещаем парк, здесь интересно и взрослым, и детям. И в каждое время года он прекрасен!» — отмечает Елена Омельницкая.

Парк работает ежедневно, с июня по сентябрь с 9:00 до 22:00, а с октября по май — с 9:00 до 18:00. На территории парка каждые полчаса проводятся бесплатные экскурсии. GPS-координаты: 44.644405, 37.935324.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Симферополе показали, как выглядит почти отреставрированная караимская кенасса — строительные работы планируют полностью завершить в ноябре 2021 года.