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Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
Общество
Крымчанка назвала главную ошибку всех приезжающих туристов
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 7 августа. Женщина, проживающая в Республике Крым, объяснила, какую ошибку совершают туристы, приезжающие отдохнуть на полуостров.

По словам автора блога «Коренная крымчанка» на платформе «Яндекс.Дзен», многие путешественники попросту не учитывают цены, которые устанавливают арендодатели за проживание на курортах. Она считает, что иногда желание туристов сэкономить начинает противоречить здравому смыслу.

Женщина отметила, что порой туристы упорно не хотят включать здравый смысл и тратят уйму времени на поиск бюджетного жилья. Однако арендодатели также имеют статьи расходов, которые связаны с жилищем.

«Туристы ужасаются дороговизне на жилье, хотя цены начинаются от 500-600 рублей с человека», — сообщает автор статьи.

Она напомнила, что лежак на пляже в разгар сезона может стоить 500 рублей. Таким образом жилье с санузлом, мебелью, кухней и бытовой техникой стоит примерно так же.

Блогер напомнила, что арендодатели учитывают поломки, которые могут нанести гости. По окончанию сезона хозяевам необходимо будет готовить дом к следующему лету.

Жители Крыма ранее объяснили, чем отличаются российские туристы от украинских. А также перечислили особенности их отдыха.

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