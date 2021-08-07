Всполохнувшую в Балаклаве яхту смогли потушить за час

На набережной Назукина рано утром загорелась одна из лодок яхт-клуба. Погибших и пострадавших нет, другие яхты также остались невредимы.

Известно, что в баке было около 200 литров бензина, поэтому вероятность, что все взорвется, была высока. Тем не менее, понимая это, хозяин пытался самостоятельно потушить пожар, заливая его водой и из огнетушителя до приезда МЧС.

«Отойди оттуда, ты этим ничего не сделаешь!» — пытались остановить мужчину очевидцы.

В Сети видео с места происшествия вызвало бурное обсуждение и волну негодования: пользователи сетуют на то, что вместо того, чтобы помочь тушить пожар, очевидцы просто стояли и снимали на видео.

«7 августа в 05:45 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по адресу набережная Назукина горит частное маломерное судно», — сообщает МЧС России по городу Севастополю.

Спасатели подъехали оперативно, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Пожар площадью 8 квадратных метров был полностью ликвидирован в 06:41, причины возгорания устанавливаются.

Ранее ФАН рассказывал о пожаре, вспыхнувшем на крупном рынке в Севастополе — сгорело порядка 200 квадратных метров и 21 торговый павильон.



