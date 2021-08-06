Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:55
19:54
Армия
Минобороны РФ анонсировало финальный этап совместных учений на афганской границе
19:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые позволили пользоваться планшетом самостоятельно
19:52
Происшествия
Участок трассы «Иртыш» в 43 километра стал самым смертельным в Челябинской области
19:52
Общество
Власти Ростовской области отменили ограничения на посещение МФЦ
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
Все новости

Криминалист из Севастополя получил наградное оружие за помощь в раскрытии преступлений

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:05
Общество
Криминалист из Севастополя получил наградное оружие за помощь в раскрытии преступлений
Пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Севастополь, 6 августа. Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко вручил эксперту-криминалисту Игорю Кротюку офицерский кортик за вклад в раскрытие серии особо тяжких преступлений.

На протяжении нескольких лет полиция не могла изобличить злоумышленника, который совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении жительниц Севастополя, среди которых несколько несовершеннолетних.

Криминалист из Севастополя получил наградное оружие за помощь в раскрытии преступлений
Пресс-службы УМВД России по г. Севастополю  / 

Подозреваемый не оставлял на местах совершенных им преступлений практически никаких следов, что позволило ему долгое время оставаться безнаказанным, заявили в пресс-службе УМВД России по Севастополю

Во время выезда на место преступления эксперт-криминалист старший лейтенант полиции Кротюк обнаружил главную улику — след пальца подозреваемого. Аналогичный отпечаток был обнаружен в базе данных дактилоскопической информации. Благодаря этой находке установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Его передали в суд.

Следователи предъявили обвинения четверым мужчинам, сообщал ФАН. Они причастны к похищению и убийству уроженца Таджикистана.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Криминалист из Севастополя получил наградное оружие за помощь в раскрытии преступлений
севастополь награждение раскрытие дела
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru