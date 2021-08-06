Криминалист из Севастополя получил наградное оружие за помощь в раскрытии преступлений

Севастополь, 6 августа. Начальник УМВД России по Севастополю Павел Гищенко вручил эксперту-криминалисту Игорю Кротюку офицерский кортик за вклад в раскрытие серии особо тяжких преступлений.

На протяжении нескольких лет полиция не могла изобличить злоумышленника, который совершил ряд насильственных действий сексуального характера в отношении жительниц Севастополя, среди которых несколько несовершеннолетних.

Пресс-службы УМВД России по г. Севастополю /

Подозреваемый не оставлял на местах совершенных им преступлений практически никаких следов, что позволило ему долгое время оставаться безнаказанным, заявили в пресс-службе УМВД России по Севастополю

Во время выезда на место преступления эксперт-криминалист старший лейтенант полиции Кротюк обнаружил главную улику — след пальца подозреваемого. Аналогичный отпечаток был обнаружен в базе данных дактилоскопической информации. Благодаря этой находке установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Его передали в суд.

Следователи предъявили обвинения четверым мужчинам, сообщал ФАН. Они причастны к похищению и убийству уроженца Таджикистана.