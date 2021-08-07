Глава Минэкономразвития пояснил, как пандемия отразилась на бизнес-процессах в Крыму

Вот уже почти два года весь мир живет в условиях пандемии коронавирусной инфекции — это время серьезно повлияло на бизнес, в особенности на малый и средний, у которого не было крепкой финансовой подушки безопасности. Для того, чтобы выжить, пришлось адаптироваться, меняться, проявлять себя, находить новые возможности.

Как с этим справились в Крыму рассказал министр экономического развития Дмитрий Шеряко.

«У нас количество субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года выросло — более тысячи. И видим, что с начала года у нас в два раза выросли показатели по самозанятым — этот режим очень востребован в Республике Крым, потому что мы понимаем: те люди, которые что-то сами делают и дальше реализовывают, оказывают услуги, сдают свое жилье — это тот режим, который для них подходит», — сообщил министр.

Он отметил, что прирост субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых — более 15 тысяч. Шеряко пояснил, что это хорошо тем, что люди выходят из тени, а это указывает на то, что в России происходит легализация бизнеса, люди не боятся платить налоги.

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Тем не менее не всем этот вызов оказался по силам — многие небольшие компании были вынуждены закрыться, несмотря на правительственные льготы и преференции. Министр экономического развития Крыма также рассказал, сколько предпринимателей в сегменте малого и среднего бизнеса так и не смогли продолжить свою деятельность после снятия жестких ограничений, какие сферы пострадали больше всего и с какими проблемами до сих пор приходится сталкиваться малому и среднему бизнесу.

«У нас все показатели идут вверх. На первое января 2020 года в Крыму было под 88 тысяч малых и средних субъектов предпринимательской деятельности, на первое января 2021 у нас их было 83 тысячи, а на текущую дату — 85 тысяч субъектов. Но мы не забываем о том, что у нас появился новый специальный налоговый режим, и 26 тысяч 400 человек — это самозанятые. И сказать, что бизнес активно закрывался — я не скажу», — сообщил Дмитрий Шеряко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

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Тем не менее он отметил, что бизнес — это тяжело, и не каждый зарегистрировавший ИП или ставший самозанятым получит моментальный рост прибыли, ведь нужно верно найти свою нишу и приложить все силы, чтобы стать востребованным. И именно из-за этого бизнес закрывается. Однако, Шеряко сказал, что за 2020 год больше всего пострадала сфера услуг и ресторанное дело, но благодаря государственной поддержке и они справились с трудностями.

Сам Шеряко видит, что восстановление бизнеса идет поэтапно, и многие сферы уже вернулись к показателям допандемийного времени.

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