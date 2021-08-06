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Мужчине оторвало ногу в ДТП на трассе в Крыму
Происшествия
Мужчине оторвало ногу в ДТП на трассе в Крыму
Пресс-служба МЧС Крыма  / 

На трассе Судак — Солнечная Долина в Крыму произошло ДТП, которое привело к серьезный последствиям. Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, вечером, 5 августа, водитель мотоцикла столкнулся со встречным автомобилем и получил тяжелые травмы, передает ФАН.

«Было установлено, что произошло столкновение мотоцикла «Ямаха» со встречным автомобилем, впоследствии — опрокидывание мотоцикла. Водитель мотоцикла получил телесные повреждения различной степени тяжести и был передан медикам», — сообщили в спасательном ведомстве.

При этом, как говорят очевидцы происшествия, мотоциклисту от удара оторвало ногу. Это же можно увидеть и на видео, которое появилось в Сети.

Местный житель Александр Кирьяков в Сети указал, что этот поворот горожане называют «пьяный мидийщик», поскольку оно является опасным для водителей.

«Говорил уже — сам был свидетелем опасного ДТП в тех же краях, в самом начале лета парни местные ехали с дневной работы на берегу. Ну, там повезло, без жертв, а здесь пострадал мотоциклист», — подчеркнул судакчанин.

Также крымчане в комментариях к видео пожелали пострадавшему парню скорейшего выздоровления и сил его семье. Кроме того, они обратились ко всем мотогонщикам с просьбой не нарушать правила ПДД и соблюдать скоростной режим, поскольку это является основной причиной аварий на дорогах.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что эпичная погоня инспекторов ДПС за нетрезвым водителем в Крыму попала на видео. В итоге злоумышленника удалось задержать, им оказался несовершеннолетний парень.

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дтп крым
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