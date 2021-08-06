ФАН выяснил, как мошенники ловят жертв на дешевые объявления о жилье в Крыму

Объявления-ловушки с запредельно низкими ценами на недвижимость часто встречаются в интернете. Как говорят специалисты рынка, это мышеловка мошенников. Низкие цены привлекают покупателей, каждый стремится сэкономить на покупке и надеется выбрать выгодный вариант. На это и рассчитывают нечистые на руку агенты. Чем опасен отклик на такие объявления, выяснил корреспондент ФАН.

В Крыму корреспондент начал разбираться с такой ситуацией потому, что подобная схема отработана уже в Краснодарском крае.

Евгений Ляхин, житель города Красноперекопск в Крыму, решил переехать в Симферополь. Денег от продажи квартиры в северном районе полуострова на покупку недвижимости в столице ему не хватало, поэтому, когда он увидел объявление о продаже квартиры с ремонтом почти в центре города за четыре миллиона, сразу набрал номер.

«По телефону мне сказали: да, есть такой вариант — приезжайте смотреть. И очень быстро, потому что уже очередь из желающих ее забрать прямо сейчас. Я все бросил, поехал. Встретился с посредником, который мне сказал, что вот буквально час назад на квартиру оформили сделку, я не успел», — рассказал ФАН Евгений Ляхин.

Уже позже Евгений понял, что объявление было крючком, чтобы заинтересованный в сделке покупатель пришел к его автору. Как потом ему стало известно, квартиры, указанной в объявлении, не существовало в принципе. При этом посредник начал навязчиво предлагать ему свои услуги, постоянно повторяя, что за четыре миллиона квартиру в Симферополе не купить, но есть варианты дороже пяти миллионов рублей.

«Он вцепился в меня, словно клещ, не отпускал, уговаривал. Потом от него было очень много звонков. Но я попал в уже другую ловушку. Позвонив по еще одному такому же дешевому варианту, я попал в так называемое информационное агентство», — добавил Евгений Ляхин.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В агентстве крымчанину предложили за три тысячи рублей предоставить полную базу квартир, которые продаются в Симферополе по интересующей его цене. Пообещали более 50 вариантов. При этом все эти квартиры в базе продавались владельцами и без посредников.

«Мне показалось, даже если там, в базе, будет пять таких квартир, это уже выгодный вариант. Ведь не нужно будет платить агентские. Я перечислил деньги и получил за них документ в эксель. Там были адреса квартир, стоимость, имя владельцев, даже какие-то примечания, вроде когда было бы удобно хозяевам, чтобы им звонили», — продолжил рассказ Евгений.

Тут же мужчина начал обзвон по номерам, указанным в документе. Большинство из них оказались недоступными, некоторые квартиры были уже проданы по другой цене. И ни одного подходящего варианта в базе не было, поэтому мужчина попытался вернуть деньги.

«Я позвонил им. Возмутился, что они мне подсунули? Но они сказали, что условия выполнили, базу мне дали, а то, что она в таком неактуальном виде, это уже не к ним вопросы, а после этих разборок меня по этому номеру еще стал одолевать разнообразный спам», — рассказал мужчина.

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Специалисты по недвижимости предостерегают не обращаться по объявлениям, в которых указаны явно низкие цены на квартиры. Скорее всего, вам ответят мошенники, а еще лучше — обратиться к специалистам, попросить их подобрать приемлемое по ценам жилье.

«Чаще всего дешевая цена — это ловушка, ваш номер достанется недобросовестному лицу. Также бывает, что задешево действительно продаются квартиры, но, скорее всего, они будут проблемные. Прописанные живые и умершие родственники, проблемы с документами, незаконные перепланировки. Чаще всего их хотят продать за наличку, скрывают проблемные стороны», — прокомментировал ФАН крымский риелтор Алексей Кравченко.

Как отметил специалист, стоит искать недвижимость, которая будет в среднем ценовом сегменте по региону. Для этого стоит изучить рынок предложений. К дешевой недвижимости стоит отнестись скептически, тщательно обдумывать риски. В последнее время, как рассказал ФАН, чаще всего россияне предпочитают переезжать в Ялту и Алушту.