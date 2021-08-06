Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз подряд неудачно выступил на местном телеканале «Дом», который вещает якобы для русских граждан на территориях Крыма и Донбасса. В первый раз он попытался нелепо объяснить, почему Крым якобы не могут любить россияне, зачем-то вспомнив здесь о том, как он в юности, когда был на полуострове, прыгал со скал в море и ел рапаны.

Теперь же он высказался о жителях Донбасса, предложив им покинуть их родную землю и уехать жить в РФ, если они считают себя россиянами, а не украинцами. В качестве аргумента Зеленский озвучил, что на территории Донецка и Луганска «без Украины цивилизации не будет».

«Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал ее Россией. Если ты так чувствуешь, то должен понять — во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Подобные изречения украинского лидера вызвали шквал негодования со стороны жителей российского Крыма. Более того, многие люди назвали Зеленского подлецом и обманщиком украинского народа, передает корреспондент ФАН, пообщавшийся с крымчанами.

«Он ничем не лучше Порошенко, а, может, даже и хуже, потому что, когда его избирали президентом, все думали, что к власти наконец-то придет адекватный человек, а не политик и американская марионетка. Как же все мы сильно ошибались. У всех нас осталось много родственников на Украине, поэтому могу вас заверить, что там еще не всем успели промыть мозги антироссийской пропагандой, большинство еще способны мыслить трезво. И все говорят, что Зеленский, по сути, был чуть ли не последней надеждой Украины прекратить войну в Донбассе и наладить отношения с Россией. Сейчас же всем кажется, что дальше будет только хуже», — заявил житель Симферополя Евгений Николаевич.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Также жители полуострова напомнили, что Владимир Зеленский ранее обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Кроме того, крымчане считают, что он занимается этноцидом русского населения в стране по указке Запада, а подобные заявления в адрес жителей Донбасса являются оскорбительными.

«Он был замечательным комиком, таким и остался, поскольку президентом страны он так и не стал. Его максимум — смешить людей, но никак не принимать серьезные и взвешенные решения на пользу государства. Причем здесь рапаны и любовь русских к Крыму, почему жители Донбасса должны покидать свою родную землю? Пусть лучше идет учить историю, поскольку совестью торговать он уже научился. Хочу заметить, что они борются не за людей, а исключительно за территории, поскольку понимают, что благодаря войне, обстрелам и обещаниям устроить концлагеря для жителей ЛДНР и Крыма жить в такой Украине никто не захочет. Каким же все-таки противным человеком оказался этот Зеленский, очень жаль, ведь все мы желали Украине всегда добра и процветания, но такие, как он, просто уничтожают страну», — уверен другой житель крымской столицы Михаил Андреевич.

Вместе с тем крымчане пожелали жителям Донбасса и Украины сил и терпения, чтобы скорее закончилась война, а все постмайданные политики и деятели, которые постоянно подстрекают население против России, получили справедливое наказание.

Напомним, ранее крымчане объяснили, чем отличаются российские туристы от украинских. Для многих стало неожиданностью, что такие различия действительно существуют.