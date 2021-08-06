Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 19:55
19:54
Армия
Минобороны РФ анонсировало финальный этап совместных учений на афганской границе
19:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые позволили пользоваться планшетом самостоятельно
19:52
Происшествия
Участок трассы «Иртыш» в 43 километра стал самым смертельным в Челябинской области
19:52
Общество
Власти Ростовской области отменили ограничения на посещение МФЦ
19:49
Технологии
Специалисты SpaceX собрали космический корабль Starship в рамках лунной программы
19:49
Общество
ВОЗ призвала включить в приоритетные группы вакцинации людей с ВИЧ
19:48
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на продукты
19:47
Общество
Россиянам объяснили, для чего нужен бланк о добровольной вакцинации от COVID-19
19:43
Происшествия
Общавшийся с уголовниками Барецкий объяснил план зеков, сбежавших из ИВС в Истре
19:42
США
Власти Теннесси накажут школы, посмевшие преподавать «критическую расовую теорию»
Все новости

Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса

  /   Обновлено: 06 августа 2021 19:41
Общество
Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз подряд неудачно выступил на местном телеканале «Дом», который вещает якобы для русских граждан на территориях Крыма и Донбасса. В первый раз он попытался нелепо объяснить, почему Крым якобы не могут любить россияне, зачем-то вспомнив здесь о том, как он в юности, когда был на полуострове, прыгал со скал в море и ел рапаны.

Теперь же он высказался о жителях Донбасса, предложив им покинуть их родную землю и уехать жить в РФ, если они считают себя россиянами, а не украинцами. В качестве аргумента Зеленский озвучил, что на территории Донецка и Луганска «без Украины цивилизации не будет».

«Если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал ее Россией. Если ты так чувствуешь, то должен понять — во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его оскорбительные слова о Донбассе
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Подобные изречения украинского лидера вызвали шквал негодования со стороны жителей российского Крыма. Более того, многие люди назвали Зеленского подлецом и обманщиком украинского народа, передает корреспондент ФАН, пообщавшийся с крымчанами.

«Он ничем не лучше Порошенко, а, может, даже и хуже, потому что, когда его избирали президентом, все думали, что к власти наконец-то придет адекватный человек, а не политик и американская марионетка. Как же все мы сильно ошибались.

У всех нас осталось много родственников на Украине, поэтому могу вас заверить, что там еще не всем успели промыть мозги антироссийской пропагандой, большинство еще способны мыслить трезво. И все говорят, что Зеленский, по сути, был чуть ли не последней надеждой Украины прекратить войну в Донбассе и наладить отношения с Россией. Сейчас же всем кажется, что дальше будет только хуже», — заявил житель Симферополя Евгений Николаевич.

Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его оскорбительные слова о Донбассе
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Также жители полуострова напомнили, что Владимир Зеленский ранее обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Кроме того, крымчане считают, что он занимается этноцидом русского населения в стране по указке Запада, а подобные заявления в адрес жителей Донбасса являются оскорбительными.

«Он был замечательным комиком, таким и остался, поскольку президентом страны он так и не стал. Его максимум — смешить людей, но никак не принимать серьезные и взвешенные решения на пользу государства. Причем здесь рапаны и любовь русских к Крыму, почему жители Донбасса должны покидать свою родную землю? Пусть лучше идет учить историю, поскольку совестью торговать он уже научился.

Хочу заметить, что они борются не за людей, а исключительно за территории, поскольку понимают, что благодаря войне, обстрелам и обещаниям устроить концлагеря для жителей ЛДНР и Крыма жить в такой Украине никто не захочет. Каким же все-таки противным человеком оказался этот Зеленский, очень жаль, ведь все мы желали Украине всегда добра и процветания, но такие, как он, просто уничтожают страну», — уверен другой житель крымской столицы Михаил Андреевич.

Вместе с тем крымчане пожелали жителям Донбасса и Украины сил и терпения, чтобы скорее закончилась война, а все постмайданные политики и деятели, которые постоянно подстрекают население против России, получили справедливое наказание.

Напомним, ранее крымчане объяснили, чем отличаются российские туристы от украинских. Для многих стало неожиданностью, что такие различия действительно существуют.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жители Крыма жестко ответили Зеленскому на его советы жителям Донбасса
россия донбасс украина крым зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru