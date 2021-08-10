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Жители Севастополя просят решить проблему отсутствия инфраструктуры в СНТ и ТСН
Общество
Жители Севастополя просят решить проблему отсутствия инфраструктуры в СНТ и ТСН
Федеральное агентство новостей  / 

В Севастополе остро встал вопрос государственной поддержки товариществ собственников недвижимости (ТСН) и садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Проблема заключается в том, что в городе так и не появилась государственная программа поддержки садоводов, в то время как в 40 регионах России подобные проекты приняты. Общественники заявляют, что из-за сложности вопроса в таких местах нет развитой инфраструктуры, необходимой для постоянного проживания.

«Основная системная проблема собственников недвижимости заключается в том, что их многие органы власти пытаются рассматривать как садоводческие товарищества. Хотя на самом деле это уже давно места компактного проживания граждан. И соответствующим образом придет и понимание о необходимости создания социальной структуры на территориях компактного проживания», — сообщил член общественной палаты Севастополя Олег Гасанов в эфире ток-шоу «На грани». 

Как заявляет председатель общественного движения «За наш город-герой Севастополь» Сергей Бинали, власть должна решать каждый вопрос поэтапно, ведь если направить деньги в любое СНТ, нет гарантий, что они не будут растранжирены.

Жители Севастополя столкнулись с проблемой отсутствия инфраструктуры в СНТ и ТСН
pixabay.com  / 

В то же время в Севастополе есть ряд других важных вопросов, которые требуют внимания и финансирования. Например, водообеспечение, вывоз мусора и другие. Как отмечает общественный деятель, ветеран Черноморского флота РФ Валентин Шестак, владельцы домов в ТСН и СНТ не имеют приоритета в решении своих вопросов, так как, по мнению местных властей, их нельзя считать полноценными жителями города — они живут без регистрации и налоги не платят.

Нельзя сказать, что решить этот вопрос невозможно. Сейчас общественной организацией «Садоводы Гераклеи» при поддержке Союза садоводов России и городского совета садоводов продвигается новый законопроект, который поможет решить некоторые проблемы собственников в СНТ и ТСН. 

«В Севастополе такой законопроект писался, был подготовлен, отправлен на рассмотрение, но так и не был рассмотрен. С 1 января вступил в силу новый закон о садоводстве», — сообщила член общественной палаты Севастополя, председатель СРОО «Садоводы Гераклеи» Екатерина Александрова.

Законопроект был подготовлен и направлен в местный парламент еще в ноябре 2020 года. На данный момент от юридического аппарата законодательного собрания получено заключение, согласно которому в проекте необходимо устранить некоторые лингвистические и юридическо-технические замечания. Сейчас эта проблема решается.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев дал россиянам несколько советов по выбору участка для дачного дома

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севастополь садоводство снт
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