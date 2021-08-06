Назначен новый исполняющий обязанности главы администрации Керчи

Керчь, 6 августа. Пост временно исполняющего обязанности мэра Керчи займет Святослав Брусаков. Депутаты горсовета вынесли соответствующее решение.

Святослав Брусаков будет врио главы администрации Керчи до проведения конкурса на эту должность. По его словам, есть понимание вектора начала работ. Новый врио мэра города пообещал сделать кадровые перестановки, цитирует Брусакова местный телеканал.

Горсовет ранее назначил на эту должность Екатерину Федоренко. Депутаты приняли решение на заседании 30 июля после отставки главы администрации Сергея Бороздина.