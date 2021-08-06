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Стало известно, как Ялта отпразднует День города в условиях антиковидных мер
Общество
Стало известно, как Ялта отпразднует День города в условиях антиковидных мер
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Совсем скоро жители и гости Ялты отпразднуют 183-й день рождения города. Традиционно курортная столица Крыма отмечает праздничную дату во вторую субботу августа, в этом году — 14 августа. Однако, к сожалению, из-за риска распространения коронавируса торжества в этом году будут не такие яркие, как обычно.

Главы Ялты Янина Павленко сообщила, что все массовые мероприятия будут отменены или переведены в онлайн-формат, чтобы максимально обезопасить людей в это непростое время от заражения COVID-19, передает ФАН.

Однако в акватории морского порта вечером традиционно должен состояться яркий и красочный праздничный фейерверк. Кроме того, градоначальница пообещала, что на набережной Ялты будут установлены специальные фотозоны — они помогут лучше узнать богатую историю города.

«Очень жаль, что не будет никаких концертов. Как народу-то развлекаться, если ничего не работает?» — отметила в разговоре с ФАН Анастасия, местная жительница.

«Главное, чтобы все были живы и здоровы, а все остальное и так будет. Никто от отсутствия концертов еще не умирал, не думаю, что в этот раз что-то изменится», — возразила ей горожанка Наталья.

 

Стало известно, как Ялта отпразднует 183 День города из-за антиковидных мер
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Вот победим коронавирус, сделаем все вакцины, тогда и будем плясать от радости. Сейчас для этого явно не самое подходящее время, так что пусть будет лучше так, чем совсем никак», — добавил супруг Натальи Михаил.

Кроме того, на набережной появятся разукрашенные скамейки — на них изобразят точные копии произведений ялтинских художников. Вместе с тем ко Дню города на въезде в Ялту должны успеть установить новую стелу с чайкой и подсветкой — сейчас идет монтаж монолитной композиции.

Стало известно, как Ялта отпразднует День города в условиях антиковидных мер
facebook.com  / Янина Павленко

Напомним, ранее ФАН сообщал, что украинский трезубец и символ радикалов появились на одной из гор в Крыму. Об этом сообщили местные жители, которые были недовольны таким положением дел.

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ялта день города
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